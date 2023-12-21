【六合彩】新年金多寶1月3日攪珠　巨獎橫財好快又到

▲ 六合彩明年初有新年金多寶。（資料圖片）

六合彩8,300萬元頭獎幸運兒已經塵埃落定，不過暫且錯過巨額橫財的市民，也不用掛心，馬會已經宣布，下一次金多寶是「新年金多寶」，2024年1月3日攪珠。

市民預計於金多寶攪珠舉行之前7日，可預購該期獎券。各投注途徑包括場外投注處、互動投注、馬場、電話投注或1886電話系統也可預購。

不過今年馬會就不會舉行「聖誕金多寶」。

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六合彩幸運攻略

根據過去20期的攪珠表現，「3」攪出7次是表現最好，其次「16」、「34」、「37」、「44」也攪出過5次。

不過「21」和「22」這對綠色波兄弟，過去20期也未曾攪出過。

逢於特別節日的金多寶攪珠，馬會也從金多寶彩池當中，撥出一個金多寶金額，盼將頭獎基金推高至某特定金額，可望使頭獎得主贏得更豐厚彩金。

金多寶攪珠多數於每年節日，例如新年、農曆年、復活節、中秋節與聖誕節等舉行。

六合彩最新一期攪珠

周二晚上(19日)攪珠的第142期六合彩，攪珠結果為4、9、13、33、35、46，特別號碼6。

頭獎1.5注中，每注派彩61,757,860元；二獎14.5注中，每注派彩535,020元；三獎264注中，每注派彩78,360元。

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記者：吳卓峰