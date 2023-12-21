  • 12°C
香港時間 : 20231221日 (週四) 14:32
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【六合彩】新年金多寶1月3日攪珠　巨獎橫財好快又到

社會 13:10 2023/12/21

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

六合彩明年初有新年金多寶。（資料圖片）

六合彩8,300萬元頭獎幸運兒已經塵埃落定，不過暫且錯過巨額橫財的市民，也不用掛心，馬會已經宣布，下一次金多寶是「新年金多寶」，2024年1月3日攪珠。

市民預計於金多寶攪珠舉行之前7日，可預購該期獎券。各投注途徑包括場外投注處、互動投注、馬場、電話投注或1886電話系統也可預購。

不過今年馬會就不會舉行「聖誕金多寶」。

最新影片推介

童學園
校長專訪｜從各國搜羅特色教具激發創意　香港靈糧堂幼稚園高廣度教學提升自主學習能力

六合彩幸運攻略

根據過去20期的攪珠表現，「3」攪出7次是表現最好，其次「16」、「34」、「37」、「44」也攪出過5次。

不過「21」和「22」這對綠色波兄弟，過去20期也未曾攪出過。

逢於特別節日的金多寶攪珠，馬會也從金多寶彩池當中，撥出一個金多寶金額，盼將頭獎基金推高至某特定金額，可望使頭獎得主贏得更豐厚彩金。

金多寶攪珠多數於每年節日，例如新年、農曆年、復活節、中秋節與聖誕節等舉行。

六合彩最新一期攪珠

周二晚上(19日)攪珠的第142期六合彩，攪珠結果為4、9、13、33、35、46，特別號碼6。

頭獎1.5注中，每注派彩61,757,860元；二獎14.5注中，每注派彩535,020元；三獎264注中，每注派彩78,360元。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳卓峰

相關文章

【颱風】天文台熱帶氣旋名字投票　參與有機會收紀念品
11:30 2023/12/20
【颱風】天文台熱帶氣旋名字投票　參與有機會收紀念品
【天氣報告】天文台料聖誕節早晚持續寒冷　未來數日部分地區低見8度
11:28 2023/12/20
【天氣報告】天文台料聖誕節早晚持續寒冷　未來數日部分地區低見8度
【非法賭博】警喬裝顧客搗觀塘無牌酒吧拘8男女　撿獲啤酒及麻雀
10:51 2023/12/20
【非法賭博】警喬裝顧客搗觀塘無牌酒吧拘8男女　撿獲啤酒及麻雀

你可能感興趣

【颱風】天文台熱帶氣旋名字投票　參與有機會收紀念品
11:30 2023/12/20
【颱風】天文台熱帶氣旋名字投票　參與有機會收紀念品
【天氣報告】天文台料聖誕節早晚持續寒冷　未來數日部分地區低見8度
11:28 2023/12/20
【天氣報告】天文台料聖誕節早晚持續寒冷　未來數日部分地區低見8度
【非法賭博】警喬裝顧客搗觀塘無牌酒吧拘8男女　撿獲啤酒及麻雀
10:51 2023/12/20
【非法賭博】警喬裝顧客搗觀塘無牌酒吧拘8男女　撿獲啤酒及麻雀
基金 六合彩 馬會 中秋節 聖誕節

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
孝順仔︱兄長8年前離世母大受打擊　C AllStar陳健安陪伴旅行助走出喪子之痛
孝順仔︱兄長8年前離世母大受打擊　C AllStar陳健安陪伴旅行助走出喪子之痛
【六合彩】頭獎$8,300萬贏家攻略　荃灣沙咀道買10蚊電腦飛全中
【六合彩】頭獎$8,300萬贏家攻略　荃灣沙咀道買10蚊電腦飛全中