星二代學校丨王祖藍大女5歲生日曬超強普通話　讀港星至愛上海耀中全年學費29萬起

▲ 王祖藍分享大女Gabby 5歲生日的片段，可見她講得一口流利普通話。現時Gabby正就讀上海耀中國際學校。

【王祖藍/李亞男/星二代/上海耀中】近年把工作重心北移的王祖藍和太太李亞男，帶同兩名女兒齊齊搬到上海定居，並入讀當地國際學校。近日王祖藍分享慶祝大女Gabby 5歲生日的影片，可見女兒Gabby能說出一口流利普通話，證明一家人日常講普通話為主，融入國內生活。

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43歲王祖藍在社交平台不時分享親子影片，記錄了兩名女兒的成長片段，最新一段是一家四口為Gabby慶祝生日，並記錄了Gabby的喜好。他指Gabby的喜好每年都在轉變，是個多心的小女孩，例如早前她喜歡海豚，最近就轉了喜歡貓頭鷹，所以祖藍今次為Gabby準備了一個以貓頭鷹為主題的生日派對。祖藍在帖文中向女兒示愛道：

我的Gabby五歲啦！願你的世界永遠童真可愛～要記得爸爸永遠是你的好朋友哦。

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楊千嬅應采兒追捧上海耀中

王祖藍和李亞男重視女兒的兩三文語，因此安排女兒入讀國際學校上海耀中外籍人員子女學校（上海耀中，YCIS Shanghai）。該校更吸引一眾在內地掘金的港星送子女入讀，星二代校友包括陳小春應采兒大仔Jasper、鄭希怡（Yumiko）女兒梁浸浸等，據悉楊千嬅丁子高的兒子Torres也正就讀上海耀中。

上海耀中是耀中在內地的首間分校，紮根上海30年，現時在上海有6間分校遍布浦西浦東，為2至18歲的外籍學童提供幼兒至國際文憑大學預科（IBDP）課程，並採取雙語（英語和漢語）和多元文化教學模式。

▲ 王祖藍和李亞男早前也為細女慶祝3歲生日。（小紅書圖片）

王祖藍女兒獲讚普通話標準

網民紛紛留言祝賀Gabby生日快樂，並指女兒愈大愈靚女，「大女兒像媽媽，長大了也是個美女」、「幸好女兒長得像媽媽，特別是眼睛神態，遺傳了爸爸的鼻子」、「兩個女兒都像極了祖藍」。有網民亦把焦點放在Gabby的普通話之上，讚揚她年紀小小發音已相當標準，「普通話是播音腔」，可見兩夫妻從小開始訓練女兒的普通話。

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上海耀中全年學費29萬起

該校的學費不菲，幼稚園部3歲及4歲班的學費高達26萬人民幣（約28.6萬港元）；而中小學全年學費更由30.2萬人民幣（約33.2萬港元）至34.9萬人民幣（約38.4萬港元）不等，全部分10期繳交。

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責任編輯：林綺玲