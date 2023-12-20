  • 15°C
香港時間 : 20231220日 (週三) 14:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家用難題丨內地男驚訝香港家用文化　1個原因拒供養父母網民意見大不同

家事百科 12:28 2023/12/20

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

內地男驚訝香港家用文化，1個原因拒供養父母。

中港兩地一向有不少文化差異。近日一位從內地來港工作的男生表示，對香港的家用文化感到震驚，稱內地子女普遍不會給家用，甚至需要家人「倒貼」，又指自己雖然有存款，但因一個理由不會向母親交家用。

最新影片：

童學園
校長專訪｜從各國搜羅特色教具激發創意　香港靈糧堂幼稚園高廣度教學提升自主學習能力

一位從內地來港工作約半年的男生在「小紅書」上發文，指早前與同事午膳聊天時，被問到是否知道何謂「家用」，當時他十分疑惑，甚至以為是「家用電器」的意思，直到後來才知道，普遍香港人在畢業工作後，每個月都要給父母一筆錢，一般是3000元至5000元，而這筆錢主要用作給父母養老，「不管父母是否有錢」。

對於香港的家用文化，樓主直呼「震驚了」，又認為香港人「好厲害」，感嘆「內地小孩畢業幾年能不向家裡要錢就不錯了」。

樓主其後引述母親表示，「她工作那個年代就已經不給外公錢了，甚至剛工作還需要外公倒貼」。他又指自己亦不會給家用，「我雖然有存款但是基於我對我母親的理財能力的認知，我也不會選擇給她」。

（小紅書圖片）

網民意見大不同

帖文引起熱議，有不少內地網民都對家用文化感到震驚，「獨生子女家庭完全沒想過給過」、「咱們這邊平均工資5000不到，每月剩不了幾個子怕是有心也無力」、給家用給人的感覺真的很像父母把孩子當投資品，18歲到了要準備開始收回報了」。

不過，亦有內地網民認為給家用是很正常的事，又指在這個習慣在廣東地區很常見，「雖然我唔使比家用仲倒貼，但我覺得畀家用係件正常的事」、「出嚟做嘢畀啲錢屋企唔係好正常咩，唔話畀幾多，主要係心意啊」、「坐標廣東，畢業工作每個月上交2000，吃住都在家裡」、「我江西人，我也給家用」。

帖文亦引來香港網民留言，「我以為全國都要畀家用㗎，原來係香港廣東係咁，不過畀家用好正常吖，咁大個人畀啲錢父母用下，多少父母都開心」、「真係好羨慕呢啲食父母住父母又唔使畀家用父母啲人，有時候父母仲會擔心子女冇錢用甚至買樓又畀埋首期」、「看自己家庭怎麼分配吧，我平常不需要給家用」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

全職媽媽丨老公月入7萬包起全家開支 兩孩媽收1萬家用全職顧家被嘲似工人
17:50 2023/12/19
全職媽媽丨老公月入7萬包起全家開支 兩孩媽收1萬家用全職顧家被嘲似工人
家用問題丨每月$1.3萬元生活費老爺奶奶喊不夠用 新抱不滿：當我們印鈔機
11:47 2023/12/18
家用問題丨每月$1.3萬元生活費老爺奶奶喊不夠用 新抱不滿：當我們印鈔機
家用難題丨女兒月入$9500需上繳給父母 僅$1500生活費嘆：生活好累
13:22 2023/12/05
家用難題丨女兒月入$9500需上繳給父母 僅$1500生活費嘆：生活好累

你可能感興趣

全職媽媽丨老公月入7萬包起全家開支 兩孩媽收1萬家用全職顧家被嘲似工人
17:50 2023/12/19
全職媽媽丨老公月入7萬包起全家開支 兩孩媽收1萬家用全職顧家被嘲似工人
家用問題丨每月$1.3萬元生活費老爺奶奶喊不夠用 新抱不滿：當我們印鈔機
11:47 2023/12/18
家用問題丨每月$1.3萬元生活費老爺奶奶喊不夠用 新抱不滿：當我們印鈔機
家用難題丨女兒月入$9500需上繳給父母 僅$1500生活費嘆：生活好累
13:22 2023/12/05
家用難題丨女兒月入$9500需上繳給父母 僅$1500生活費嘆：生活好累
家庭教育 網絡熱話 小紅書

最高瀏覽

【六合彩】$8,300萬頭獎今晚開彩　頭獎1.5注中每注派6,175萬元
【六合彩】$8,300萬頭獎今晚開彩　頭獎1.5注中每注派6,175萬元