家用難題丨內地男驚訝香港家用文化　1個原因拒供養父母網民意見大不同

▲ 內地男驚訝香港家用文化，1個原因拒供養父母。

中港兩地一向有不少文化差異。近日一位從內地來港工作的男生表示，對香港的家用文化感到震驚，稱內地子女普遍不會給家用，甚至需要家人「倒貼」，又指自己雖然有存款，但因一個理由不會向母親交家用。

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一位從內地來港工作約半年的男生在「小紅書」上發文，指早前與同事午膳聊天時，被問到是否知道何謂「家用」，當時他十分疑惑，甚至以為是「家用電器」的意思，直到後來才知道，普遍香港人在畢業工作後，每個月都要給父母一筆錢，一般是3000元至5000元，而這筆錢主要用作給父母養老，「不管父母是否有錢」。

對於香港的家用文化，樓主直呼「震驚了」，又認為香港人「好厲害」，感嘆「內地小孩畢業幾年能不向家裡要錢就不錯了」。

樓主其後引述母親表示，「她工作那個年代就已經不給外公錢了，甚至剛工作還需要外公倒貼」。他又指自己亦不會給家用，「我雖然有存款但是基於我對我母親的理財能力的認知，我也不會選擇給她」。

▲ （小紅書圖片）

網民意見大不同

帖文引起熱議，有不少內地網民都對家用文化感到震驚，「獨生子女家庭完全沒想過給過」、「咱們這邊平均工資5000不到，每月剩不了幾個子怕是有心也無力」、給家用給人的感覺真的很像父母把孩子當投資品，18歲到了要準備開始收回報了」。

不過，亦有內地網民認為給家用是很正常的事，又指在這個習慣在廣東地區很常見，「雖然我唔使比家用仲倒貼，但我覺得畀家用係件正常的事」、「出嚟做嘢畀啲錢屋企唔係好正常咩，唔話畀幾多，主要係心意啊」、「坐標廣東，畢業工作每個月上交2000，吃住都在家裡」、「我江西人，我也給家用」。

帖文亦引來香港網民留言，「我以為全國都要畀家用㗎，原來係香港廣東係咁，不過畀家用好正常吖，咁大個人畀啲錢父母用下，多少父母都開心」、「真係好羨慕呢啲食父母住父母又唔使畀家用父母啲人，有時候父母仲會擔心子女冇錢用甚至買樓又畀埋首期」、「看自己家庭怎麼分配吧，我平常不需要給家用」。

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責任編輯：王明芳