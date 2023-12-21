  • 10°C
香港時間 : 20231222日 (週五) 14:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聖誕節挑戰： #HappyXmasBallChallenge 呼籲關注焦慮問題

特約 00:00 2023/12/21

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

最近，在Instagram的限時動態上突然出現了一個名為「#HappyXmasBallChallenge」的挑戰，許多KOL紛紛加入其中，上載畫上笑臉的聖誕波於限時動態上，標記其他人接受挑戰，難道為了抄熱聖誕氣氛? 原來這個挑戰不僅為了增添聖誕節的氛圍，更重要的是提醒我們關注焦慮問題並尋找快樂的方法。

TOPick小編都一齊參與「#HappyXmasBallChallenge」！這個挑戰玩法很簡單，挑戰者只需在聖誕波上繪上笑臉，並在照片中加上相關hashtag，然後分享到個人的Instagram限時動態上，並標記兩位朋友便完成。通過這個挑戰，聯合發起人 ─ 暉致香港及香港經濟日報希望能將節日快樂氣氛傳播開去的同時，提醒大家關注自己及身邊人的情緒問題，並尋找成為Happy Guy的方法。每個人完成這項挑戰出Post後，香港經濟日報更會捐贈$10予心晴行動慈善基金，用以幫助焦慮症的患者，很有意義。

點擊圖片放大
+2

聖誕節你有多快樂？

儘管聖誕節是一個讓人期待和開心的節日，但並非每個人都能毫無壓力地享受其中。對部分人來說，聖誕節或許會帶來焦慮和壓力，事關趕及年尾完成的工作重擔、一個接一個的聖誕聚會及派對，以及挑選聖誕禮物帶來的壓力等等，都會引發焦慮情緒，並導致身體不適，例如頭痛、失眠、心悸等。有些人甚至誤以為這些身體警號與心臟問題有關，進一步加劇焦慮情緒。而你又會否是其中一份子而不自知呢？試試點擊這裡 https://www.surveycake.com/s/DZQrY，回答連結內10條簡單的問題，看看自己有多快樂。

如果你得到的結果是一個名副其實的快樂人，真的要恭喜你！因為你本身對生活已經充滿動力，節日只是將你的快樂情緒推高。不過，如果你得到的結果是欠缺快樂感受的話，或許因為過分認真的性格，你難以被節日開心氣氛所感染，需要正視問題。

年尾完成的工作重擔、一個接一個的聖誕聚會及派對，以及挑選聖誕禮物帶來的壓力等等，其實都會引發焦慮情緒。

正視問題 重拾快樂感受

事實上，焦慮症是一種非常常見的都市精神健康問題。許多人在面對壓力和不確定性時，往往感到不安和擔憂。這種情況可能導致易怒、疲倦、注意力不集中、肌肉緊繃等症狀，並對日常生活和幸福感造成負面影響。如果我們不正視及處理這種焦慮問題，長遠來說更有機會增加罹患其他精神和身體疾病的風險，問題絕不能忽視。

現在，趁著聖誕節的來臨，讓我們一起正視焦慮問題，透過參加這個#HappyXmasBallChallenge，將快樂感受傳揚開去的同時，提醒自己及身邊人關注自己的情緒狀態，並尋求專業人士的協助和支持，成為一個Happy Guy！

#心晴行動 #jmhf #HappyXmasBall #HappyGuy #HappyFace #最緊要開心 #正視情緒 #告別焦慮 #廣泛性焦慮症 #焦慮症檢測 #情緒病 #快樂指數 #暉若善長健致 #ViatrisHK #暉致

(特約)

最高瀏覽

新聞女王︱林景程林正峰在《新聞女王》各有發揮　兩老表當年相認全靠麥明詩
新聞女王︱林景程林正峰在《新聞女王》各有發揮　兩老表當年相認全靠麥明詩
J2主持文頌男自揭盤骨患癌　Koba透露病況：周不時會劇痛
J2主持文頌男自揭盤骨患癌　Koba透露病況：周不時會劇痛