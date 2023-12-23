濕疹宜忌｜轉季踏入濕疹高發期　患者切忌外出接觸陽光？　兩類食物需忌口+宜穿1種外衣

每逢轉季，踏入濕疹高發期。註冊中醫師麥俊堅分享指，濕疹患者最重要避免食用2大類「發物」，否則容易誘發、加重病情；另外建議養成4方面生活習慣，有助減低濕疹復發。

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食材忌香辛甘甜、性質溫熱

麥醫師表示，一般情況下，建議濕疹患者避免食用「發物」。所謂的「發物」，是指容易誘發或加重疾病的食物，即中醫所謂的「動風」和「毒」。就濕疹而言，通常是指味道香辛或甘甜、性質溫熱的食材（或藥材），亦包括部分寒濕的食物。

這是由於濕疹大多與熱邪相關，食用溫熱的食物容易「火上加油」，加重皮膚紅腫搔癢的情況，包括：蔥、薑、蒜、辣椒、鵝肉、羊肉、龍眼、荔枝、榴槤等。此外，部分寒濕類食材容易抑遏陽氣，使之不流暢，亦容易加重濕疹皮膚失養的情況，包括：菇菌類、海鮮、糯米等。

另外，麥醫師提及有部分患者選擇素食，以求減低濕疹復發。但實際上，均衡補充各類型的營養亦同樣重要，建議即使選擇素食，也需要注意補充足夠的植物蛋白質。

4個習慣減低濕疹復發

濕疹患者除了要注意飲食忌口，麥醫師另外提醒，應養成4方面習慣，有助KO濕疹。

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內容獲「腱活堂」授權轉載。

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