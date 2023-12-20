高空墮物｜馬鞍山頌安邨12歲男童 　涉高空墮物落網　40歲母疏忽看管兒童被捕｜附頭部受傷5大後果

馬鞍山頌安邨近期發生多宗高空墮物案，幸無人受傷。警方昨日在區內先後拘捕一對母子，當中一名12歲男童涉嫌「容許物件從高處墮下」，目前正被扣查。

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高空擲物可判囚半年

馬鞍山分區近日接獲報案指，頌安邨籃球場附近近日發生多宗高空墮物案。警方其後加強區內巡邏，昨日在區內拘捕一名12歲男童，他涉嫌「容許物件從高處墮下」，目前正被警方扣查。警方後來再拘捕其40歲任職侍應的母親，她涉對所看管兒童忽略。

警方指，根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》，高空墮物一經定罪，可判監禁6個月及罰款1萬元。若然擲物擊中人致有人命傷亡，後果將會十分嚴重，警方呼籲市民切勿以身試法。

頭部5大受傷後果

如不慎因高空墮物擊中頭部，後果可大可小。由於頭部內充滿各種重要器官，受傷後果可導致腦部受損、腦震盪等情況，醫院管理局於「醫院管理局健康指南」中提及5大頭部受傷後果：

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顱內出血：瘀血積聚可致腦壓上升及引致死亡。

腦部受損：外力經傳送攻擊腦部，引致腦部組織受損，嚴重腦損傷可引致腦部機能故障及死亡。

腦震盪：腦神經系統出現短暫失靈，例如短暫的不省人事或失憶。

出現5大惡化徵兆 須立即送院

如果傷者情況嚴重，建議應盡快送院診治；如果出現暈迷，可讓傷者保持半臥姿態，保持氣道暢通，除非因為呼吸困難，應該盡量避免移動傷者；如果有傷口，可於患處施壓以制止出血。

醫管局建議，出院後如果患者出現神智不清、抽筋痙攣、劇烈頭痛、嘔吐及行為錯亂等情況，就可能顯示傷者情況惡化，必須即時將傷者送回醫院。

傷後或會出現「頭部傷後綜合症」

部份傷者在頭部受傷後，或會出現「頭部傷後綜合症」，傷者會將持續某些後遺症狀，部份症狀會於數月內自動消失，但部份傷者症狀可能持續較久，但一般分為以下6大症狀：

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