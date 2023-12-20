  • 15°C
香港時間 : 20231220日 (週三) 14:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高空墮物｜馬鞍山頌安邨12歲男童 　涉高空墮物落網　40歲母疏忽看管兒童被捕｜附頭部受傷5大後果

都市病 12:37 2023/12/20

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

馬鞍山頌安邨近期發生多宗高空墮物案，幸無人受傷。警方昨日在區內先後拘捕一對母子，當中一名12歲男童涉嫌「容許物件從高處墮下」，目前正被扣查。

最新影片：

TOPick診症室
TOPick診症室︱每20名孕婦有1人患妊娠毒血嚴重可致母嬰缺氧雙亡　醫生揭9類人高危

高空擲物可判囚半年

馬鞍山分區近日接獲報案指，頌安邨籃球場附近近日發生多宗高空墮物案。警方其後加強區內巡邏，昨日在區內拘捕一名12歲男童，他涉嫌「容許物件從高處墮下」，目前正被警方扣查。警方後來再拘捕其40歲任職侍應的母親，她涉對所看管兒童忽略。

警方指，根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》，高空墮物一經定罪，可判監禁6個月及罰款1萬元。若然擲物擊中人致有人命傷亡，後果將會十分嚴重，警方呼籲市民切勿以身試法。

頭部5大受傷後果

如不慎因高空墮物擊中頭部，後果可大可小。由於頭部內充滿各種重要器官，受傷後果可導致腦部受損、腦震盪等情況，醫院管理局於「醫院管理局健康指南」中提及5大頭部受傷後果：

點擊圖片放大
+5
+4

 

顱內出血：瘀血積聚可致腦壓上升及引致死亡。
腦部受損：外力經傳送攻擊腦部，引致腦部組織受損，嚴重腦損傷可引致腦部機能故障及死亡。
腦震盪：腦神經系統出現短暫失靈，例如短暫的不省人事或失憶。

出現5大惡化徵兆 須立即送院

如果傷者情況嚴重，建議應盡快送院診治；如果出現暈迷，可讓傷者保持半臥姿態，保持氣道暢通，除非因為呼吸困難，應該盡量避免移動傷者；如果有傷口，可於患處施壓以制止出血。

醫管局建議，出院後如果患者出現神智不清、抽筋痙攣、劇烈頭痛、嘔吐及行為錯亂等情況，就可能顯示傷者情況惡化，必須即時將傷者送回醫院。

傷後或會出現「頭部傷後綜合症」

部份傷者在頭部受傷後，或會出現「頭部傷後綜合症」，傷者會將持續某些後遺症狀，部份症狀會於數月內自動消失，但部份傷者症狀可能持續較久，但一般分為以下6大症狀：

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 損傷 高空墮物 馬鞍山

最高瀏覽

【六合彩】$8,300萬頭獎今晚開彩　頭獎1.5注中每注派6,175萬元
【六合彩】$8,300萬頭獎今晚開彩　頭獎1.5注中每注派6,175萬元