慳家媽媽︱周家蔚山姆超市掃貨　分享一招必學秘訣：省下幾千元

▲ 周家蔚去山姆超市掃貨，拍片分享慳錢秘訣！

【山姆/深圳/周家蔚/洪天明/慳錢】兩子媽媽周家蔚自從下嫁洪天明後，一直相夫教仔，做好賢內助的角色。港人流行北上食玩買，近日她都到深圳的山姆（Sam's Club）超市掃貨，更發現慳錢秘訣，她揚言可以「省下好幾千元」，果然精打細算。

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她以「跟我這樣逛山姆，可以省下幾千」為題拍片，表示逛山姆的秘訣全在標籤上，看標籤上的字母，就能分辨出那些貨是比較划算:

字母A是常規商品，字母C是清倉產品，很實惠。 但是如果是食品，一定要看保質期，還有這個臨近保質期的商品專區，比如說這個咖啡豆月底就要過期了。字母S是季節性商品，字母O的是性價比很高的寶藏商品， 還有這種黃色的標籤。 是常規產品的限時促銷，很實惠。 綠色的標籤是有機產品。

▲ 一定要留意這個標籤。（小紅書截圖）

周家蔚果然是慳家好媽媽，她2012年與洪金寶兒子洪天明結婚，二人育有10歲大仔洪大仁（TJ）及8歲細仔洪竟稀（JT），家住2,000呎比華利山三層獨立屋。她婚後淡出幕前照顧家庭，不時在社交網分享下廚心得，網民都指想不到原來她如此精明：「常去都不看這些 ，厲害了」、「剛剛去逛完回來，我都不知道原來這麼多小細節」、「哇，真的很實用，真的沒留意」。

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責任編輯：王明芳