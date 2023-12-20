【六合彩】頭獎$8,300萬贏家攻略　荃灣沙咀道買10蚊電腦飛全中

▲ 第142期六合彩昨日開彩。（資料圖片）

六合彩8,300萬元頭獎幸運兒已經塵埃落定，有兩位幸運兒中頭獎，一人中全注，一人中半注。

錯過橫財的市民都關注，頭獎幸運兒如何獲獎？馬會表示，兩位幸運兒均非用電話或app投注，而是直接行入投注站買飛。

荃灣沙嘴道$10單式全中

六合彩全城關注，TOPick記者整理中獎幸運攻略，包括昨日六合彩中獎者的投注站及投注形式。

馬會表示，贏全注的頭獎幸運兒，投注一注6個號碼運財獎券，十元一注，於荃灣沙咀道投注站賣出，可望攬走6,175萬元彩金。

石峽尾偉智街5膽拖6腳

六合彩另外半注幸運兒，自選5膽拖6個號碼獎券，於石峽尾偉智街投注站買彩票。

自選5膽拖6腳，即是以半注$5方式買6注，共投注$30，就贏走逾3,000萬元彩金，換算賠率達100萬倍。

六合彩最新一期攪珠

周二晚上(19日)攪珠的第142期六合彩，攪珠結果為4、9、13、33、35、46，特別號碼6。

頭獎1.5注中，每注派彩61,757,860元；二獎14.5注中，每注派彩535,020元；三獎264注中，每注派彩78,360元。

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記者：黃穎津