  • 15°C
香港時間 : 20231220日 (週三) 14:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【六合彩】頭獎$8,300萬贏家攻略　荃灣沙咀道買10蚊電腦飛全中

社會 13:10 2023/12/20

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

第142期六合彩昨日開彩。（資料圖片）

六合彩8,300萬元頭獎幸運兒已經塵埃落定，有兩位幸運兒中頭獎，一人中全注，一人中半注。

錯過橫財的市民都關注，頭獎幸運兒如何獲獎？馬會表示，兩位幸運兒均非用電話或app投注，而是直接行入投注站買飛。

荃灣沙嘴道$10單式全中

六合彩全城關注，TOPick記者整理中獎幸運攻略，包括昨日六合彩中獎者的投注站及投注形式。

馬會表示，贏全注的頭獎幸運兒，投注一注6個號碼運財獎券，十元一注，於荃灣沙咀道投注站賣出，可望攬走6,175萬元彩金。

石峽尾偉智街5膽拖6腳

六合彩另外半注幸運兒，自選5膽拖6個號碼獎券，於石峽尾偉智街投注站買彩票。

自選5膽拖6腳，即是以半注$5方式買6注，共投注$30，就贏走逾3,000萬元彩金，換算賠率達100萬倍。

六合彩最新一期攪珠

周二晚上(19日)攪珠的第142期六合彩，攪珠結果為4、9、13、33、35、46，特別號碼6。

頭獎1.5注中，每注派彩61,757,860元；二獎14.5注中，每注派彩535,020元；三獎264注中，每注派彩78,360元。

最新影片推介

童學園
校長專訪｜從各國搜羅特色教具激發創意　香港靈糧堂幼稚園高廣度教學提升自主學習能力

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【元朗命案】元朗男子遭女子刺胸不治　兩涉案女子天水圍落網
今日 11:54
【元朗命案】元朗男子遭女子刺胸不治　兩涉案女子天水圍落網
【暈倒不治】八鄉的士司機車內不省人事　當場證實不治
今日 10:50
【暈倒不治】八鄉的士司機車內不省人事　當場證實不治
【非法賭博】警喬裝顧客搗觀塘無牌酒吧拘8男女　撿獲啤酒及麻雀
今日 10:51
【非法賭博】警喬裝顧客搗觀塘無牌酒吧拘8男女　撿獲啤酒及麻雀
【天氣報告】天文台料聖誕節早晚持續寒冷　未來數日部分地區低見8度
今日 11:28
【天氣報告】天文台料聖誕節早晚持續寒冷　未來數日部分地區低見8度
【颱風】天文台熱帶氣旋名字投票　參與有機會收紀念品
今日 11:30
【颱風】天文台熱帶氣旋名字投票　參與有機會收紀念品

你可能感興趣

【元朗命案】元朗男子遭女子刺胸不治　兩涉案女子天水圍落網
今日 11:54
【元朗命案】元朗男子遭女子刺胸不治　兩涉案女子天水圍落網
【暈倒不治】八鄉的士司機車內不省人事　當場證實不治
今日 10:50
【暈倒不治】八鄉的士司機車內不省人事　當場證實不治
【非法賭博】警喬裝顧客搗觀塘無牌酒吧拘8男女　撿獲啤酒及麻雀
今日 10:51
【非法賭博】警喬裝顧客搗觀塘無牌酒吧拘8男女　撿獲啤酒及麻雀
博彩 六合彩 荃灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【六合彩】$8,300萬頭獎今晚開彩　頭獎1.5注中每注派6,175萬元
【六合彩】$8,300萬頭獎今晚開彩　頭獎1.5注中每注派6,175萬元