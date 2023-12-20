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人氣茶飲丨蜜雪冰城正式旺角開張　珍奶低至$16/杯必睇秋冬推薦6大之選

休閒消費 12:55 2023/12/20

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蜜雪冰城正式在旺角開張。

內地連鎖茶飲品牌「蜜雪冰城」近日正式在香港開業，並選址旺角開設首間分店，開張首天已門庭若市。「蜜雪冰城」主打薄利多銷，其中港人最愛的珍珠奶茶，亦僅售$16/杯，不少學生放學後都趕來排隊購買，足證吸引力。

「蜜雪冰城」開張首天已大排長龍。（曾秋文攝）

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蜜雪冰城香港店的飲品售價，普遍比本港多間手搖飲品店便宜。其中主打的新鮮冰淇淋（軟雪糕）售價為$5/杯、招牌冰鮮檸檬水為$9/杯、滿杯百香果$15/杯、雪王大聖代$13/杯，價格親民，吸引不少人排隊購買。而在秋冬推薦飲品及食品中，排名首位的正是$5/杯的新鮮冰淇淋。點擊睇2至6位秋冬推薦：

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「蜜雪冰城」有「奶茶界拼多多」之稱，以薄利多銷及嚴控成本的手法經營，銷售產品以雪糕、茶飲為主，產品單價多數不足10元人民幣；產品在港定價雖然比內地高，但比起本港同業售人價仍屬低廉。而「蜜雪冰城」在2019年亦榮獲中國餐廳營銷力鋒會組委會頒受「中國茶飲十大品牌」獎項。

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蜜雪冰城香港

地址：旺角彌敦道銀行中心廣場地鋪

前往方法：旺角地鐵站E2出口

官方網站【按此】

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責任編輯：王明芳

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