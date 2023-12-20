友誼萬歲丨同學天天「吃不完飯盒」請幫忙食　網友10年後始知背後感人真相

▲ 高中好友的媽媽天天為他準備超大份量的飯盒，為怕吃不掉令媽媽傷心，於是經常邀請帖主一同吃光光，事隔10年才得知好友背後的用心。(iStock圖片)

在學校同學間互相分享零食實屬平常，一名日本網友早前分享個人暖心故事，事緣高中期間，班上一名同學的媽媽天天為他準備超大份量的飯盒，為怕吃不掉令媽媽傷心，於是經常邀請帖主一同吃光光，更因此成為好友。事隔10年，兩人一次傾談間，才得知同學背後的用心。

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日本一名網友「readeigo」在社交平台上發文，表示自己高中時家境貧窮，有時連午餐也買不起。當時班上一名食量很小的同學，其母親每天都會為他預備超大份量的飯盒，讓他每天都苦惱吃不完。

▲ 當時好友母親得知他經常沒錢吃午餐，故此特意準備超大份量的飯盒，讓他中午一起分享不用捱肚餓，同時不會傷了他的自尊心。(iStock圖片)

為免浪費母親用心準備的飯盒，回家時被母親發現剩飯令母親傷心，於是他都會邀請帖主幫忙，合二人之力把飯盒「吃光光」。而飯盒事件亦令兩人變成好友，畢業至今10年，仍會電話保持聯絡。

在最近一次聊天時，帖主才得知朋友背後的用心。帖主稱，原來當時朋友母親得知他經常沒錢吃午餐，故此特意準備超大份量的飯盒，讓他中午一起分享飯盒不用再捱肚餓，同時不會傷了他的自尊心。當年看似幫忙朋友解決超大飯盒問題，事實上背後隱藏了朋友另類的暖心。朋友事後強調，當初除了幫人，亦都確實吃不完特大飯盒，惹媽媽傷心。

帖文曝光溫暖不少網友心靈，紛紛大讚網友的朋友太溫柔，「或許很多人的溫柔，都隱藏在這種不為人知的地方」；也有人感動直呼「朋友跟他媽媽值得一座諾貝爾和平獎」、「我在回家電車上看到這則，直接讓我大哭出來了」。

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責任編輯︰王明芳