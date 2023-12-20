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旅遊注意｜台灣氣溫急降　2天至少81人猝死　醫生警告：一位置痛逾15分鐘即求醫

都市病 13:28 2023/12/20

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本港氣溫急降，今早（20日）大部分地區氣溫下降至12°C或以下，天文台預測未來數日及聖誕節早晚持續寒冷，天氣乾燥，日夜溫差較大。而港人的熱門旅遊地點之一台灣，氣溫亦於上周末「斷崖式」急降，其中台北從上周五（15日）29°C降至周日（17日）清晨的11°C，導致全台發生多宗疑似心血管疾病猝死事件；統計顯示，上周六（16日）至周日，全台消防局接獲內科心肺功能停止個案至少81人。氣溫驟降往往是心肌梗塞好發時機，有醫生提醒一旦發病，黃金救治時間是發病後的90分鐘，而且發作時有4件事情千萬不能做。

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台灣重症醫學專科醫生黃軒周一（18日）在Facebook發文指，根據統計，一般治療心肌梗塞的黃金時間為自發作起的6小時內：

  • 6小時內就醫：死亡率為6%
  • 8小時內就醫：死亡率為7%
  • 12小時內就醫：死亡率為8%
  • 超過12小時後就醫：死亡率上升達16%

而根據世界心臟醫學會的共識，如果心肌梗塞發作，黃金救治時間則為發病後的90分鐘。黃軒續指，若能在90分鐘內及時就醫、打通血管，對心臟的損傷較小；反之，若沒有及時接受治療，甚至拖到12小時或1天以上才治療，產生併發症的機率很高，這些併發症包括慢性心臟衰竭、瓣膜逆流，甚至心臟破裂或死亡。

心肌梗塞發作時 4件事切勿做

黃醫生又提到，冬天時心肌梗塞的機率發生會升高，一般心肌梗塞的患者通常會感到胸前有強烈的壓迫感，「有如100公斤的東西壓在胸上」，甚至會轉移到左肩、下巴、手臂，亦可能會伴隨喘、噁心感或冒冷汗，「簡單來說，當感覺悶痛持續，其痛如石壓，其實位置在胸前模糊地帶，而時間超過15分鐘仍然未緩解，而在秋冬且你又是高風險族群，你可能就醫去看醫生，排除一下是不是有急性心肌梗塞了。」

他提醒，萬一心肌梗塞真的發作，有4件事情要避免做，否則很可能會延誤搶救的黃金時間：

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  • 不要一直忍著疼痛：典型的心肌梗塞仍以胸口緊、悶痛、像大石頭壓住等表徵為主，不要忍耐，只要徵狀超過15分鐘或20分鐘症狀依然沒有緩解，就必須就醫。因為拖延的時間越久，壞死的心肌會越多，死亡率的風險也越高。
  • 不要胡亂拍打自己：網絡流傳的影片，如拍胸脯、打胳膊，「按這按那或叫你大力咳嗽，這些都是偏方」。這些方法不但不能緩解症狀、不能打通血管，還可能會增加心臟負擔，令惡化更嚴重。
  • 不要自行亂服藥物：不要自己當醫生下診斷，自行亂服藥物。因為胸痛，可能是心肌梗塞，也可能不是，亂吃藥恐會增加風險。其中，亂服降血壓藥硝酸甘油，可能會導致更低血壓；而萬一是下壁的心肌梗塞壞死，血壓過低就容易進入休克狀態，這個時候也就更危險。
  • 不要反覆打電話或上網查詢：胸部疼痛時不用一直反覆問身邊的人，趕快去醫院檢查，才能在黃金時間內搶救到自己的生命。

    • 心肌梗塞7大常見徵狀

    本港心臟科專科醫生梁永雄曾接受訪問指出，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

    他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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    冬天較易誘發心臟病

    心臟科專科李少隆醫生亦曾指出，冬天較易誘發心臟病，主要與寒冷天氣有關，「遇上寒冷天氣，體內血管就會收縮，令血壓上升，加重心臟負荷的同時，低溫亦為心血管造成壓力，令斑塊破裂，或會增加血栓形成的機會，誘發急性心肌梗塞的出現。心肌梗塞後，長遠會影響心臟功能，容易引致心臟衰竭。」

    李醫生又指天氣以外，冬天的飲食習慣也增加心臟病發的風險，「天寒地凍，令人吃多了火鍋及濃味食物來暖胃。要知道，濃味食物一般鹽分即鈉質含量較高，多吃同樣會令血壓上升，若市民本身有心血管問題，或老人家血管已有一定程度的阻塞，身體器官功能較弱，進食太鹹的食物或會誘發心臟病，後果可大可小。」

    文章內容獲「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」授權刊登。

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