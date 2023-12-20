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手足口病丨爸爸照顧腸病毒兒子遭傳染　雙手出疹喉嚨生水泡症狀更嚴重【內附症狀】

兒童健康 14:03 2023/12/20

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爸爸照顧腸病毒兒子遭傳染，雙手出疹、喉嚨生水泡，症狀更嚴重。

【腸病毒/手足口病/紅疹/呼吸道感染】近日氣溫急降，多種呼吸道病毒持續活躍，其中腸病毒在幼兒間十分常見，但成年人同樣會中招。台灣一名爸爸照顧2歲患腸病毒時遭傳染，雙手長滿紅疹、咽喉亦出現水泡，症狀比兒子更嚴重。有醫生提醒，家長在照顧病童時應勤洗手，並佩戴口罩。

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爸爸感染症狀更嚴重

根據台灣《自由健康網》報道，兒科醫生施勝桓分享案例指，該名爸爸早前帶兒子求診，兒子當時出現低燒、倦怠、咽喉炎、喉嚨痛，喉嚨雖有零星小水泡，但手足口病不明顯。3天後覆診時，兒子已經痊癒，但爸爸卻感染上腸病毒，雙手長滿水泡、紅疹，奇癢無比，咽喉亦出現水泡。

施醫生指出，不但兒童會腸病毒，大人亦有機會中招，但由於大人的免疫力較強，症狀相對不明顯或並非典型，經常會被當成一般感冒。而兒童感染後的常見症狀包括發燒、喉嚨痛、咽嚨生水泡，亦可引致手足口病。他又指，該名爸爸的症狀比兒子更嚴重，有可能是「從小被保護得太好了」，症狀較為典型及明顯。

醫生：家長照顧病童應戴口罩

施醫生又提到，腸病毒的種類繁多，患者痊癒後只對該次感染的類型產生免疫，故一生中可感染數次。他指出，大多腸病毒患者可在7至10天內痊癒，而腸病毒主要經糞口傳染，亦可經接觸及飛沫傳播，發病後一周內傳染力最強。

施醫生提醒，若家中有兒童感染腸病毒，家長應勤於消毒環境，避免與小朋友共食，餵食病童和清理他們的口鼻分泌物、嘔吐物、糞便前後，應用皂液洗手，全程佩戴口罩。

腸病毒71型與D68型嚴重可致死

根據香港衞生署網站資料，腸病毒主要是由4種病毒組成，分別是「柯薩奇病毒」、「伊科病毒」、「腸病毒」及「小兒麻痺病毒」。它可引致多種疾病，比較輕微和常見的如手足口病和紅眼症，但亦可引起較嚴重的疾病如肌肉麻痺、心肌炎、無菌性腦膜炎等。

症狀

腸病毒71型（EV71）感染在幼童較為常見。其病徵一般與手足口病相同，主要包括發燒、口腔有疼痛的潰瘍，以及帶水疱的皮疹。

病發時通常首先出現發燒、食慾不振、疲倦或喉嚨痛等病徵。發燒後一至兩天，口腔可能會出現疼痛的水疱，這些水疱初時呈細小的紅點，然後會形成潰瘍。潰瘍通常位於舌頭、牙肉以及口腔的兩腮內側。另外，手掌及腳掌，甚至臀部或生殖器亦會出現不痕癢及有時會帶有小水疱的紅疹。

手足口病患者亦可能沒有病徵，或者只出現皮疹或口腔潰瘍等病徵。EV71型可引致較嚴重的情況，包括病毒性腦膜炎、腦炎、類小兒麻痺症癱瘓及心肌炎。根據台灣疾管署資料，腸病毒D68型也可能引起嚴重的症狀，包含神經系統症狀及呼吸衰竭等。

傳播途徑

EV71型感染主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱和糞便，或觸摸受污染的物件而傳播。此病的傳播能力由病發初期開始，而病毒可以持續從體內經由糞便排放達數星期。

治理方法

現時並沒有藥物治療EV71型感染。一些紓緩症狀的藥物能紓緩發燒及潰瘍引致的痛楚。大部分患者都會自行痊癒，其病徵如發燒、皮疹及潰瘍通常會於1星期後消退。

出現4大情況應求醫

家長亦應留意患手足口病兒童的身體狀况，如出現以下情況，應立即求醫：

  • 持續高燒
  • 反覆嘔吐
  • 持續昏睡
  • 肌肉抽搐或肢體忽然無力

酒精殺滅能力低

港大微生物學系講座教授袁國勇曾在公開講座中提及，市民常用的70%或以上酒精，對幼兒間流行的鼻病毒和腸病毒殺滅能力低，可能要花5分鐘才殺死，用酒精搓手液亦未能避免感染，加上幼童很難跟足防疫指引、大多無戴眼鏡，可周圍觸摸環境後再摸眼而感染。

衞生署指出，由於酒精未能有效殺死一些引起手足口病的病毒（如腸病毒71型），酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手，提醒市民洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用乾淨毛巾或抹手紙抹乾。

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責任編輯：王明芳

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