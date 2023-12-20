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吳千語結婚丨吳千語與富三代施伯雄靚照曝光　上周辦證婚儀式明年舉行婚禮

娛樂 13:41 2023/12/20

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

現年30歲的吳千語與「百億富三代」施伯雄（Brian）在2018年被踢爆拍拖，二人一起4年多，他們由最初低調慢慢越愛越高調，二人早前更在內地戀愛真人騷《愛情修學旅行》直認已交結婚申請書。

二人的證婚儀式在12月16日中午於中環舉行，新娘子吳千語穿全紅色中式晚裝，手上戴兩對「流星鎚」巨型龍鳳鈪外，頸上亦掛有一對龍鳳鈪，施伯雄穿黑色馬褂，一對新人與施伯雄父親與爺爺合照。

在今日（12月20日），二人正式對外界宣布喜訊，千語也在社交平台分享結婚靚相！

吳千語與富三代施伯雄結婚照流出　戴三對龍鳳鈪出嫁

吳千語施伯雄明年辦婚禮

吳千語、施伯雄正式對外界宣布喜訊，表示：

致所有關愛吳千語及施伯雄的親朋好友：

我們攜手欣喜公佈一則喜訊！我們於12月16日在雙方親友見證下完成證婚儀式，而正式婚禮將於明年舉行。

新階段的開始，有著無限美好可能等待著我們共同探索。

我們無比期待這段新的旅程，準備好迎接一生中最幸福的時刻。

再次感謝大家的關心與祝福，祝願每一個心中有愛的人都幸福美滿，平安快樂！

吳千語及施伯雄敬上

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吳千語公屋出身變闊太

吳千語成功嫁入豪門躍升為「百億新抱」，她從來不談自己的家庭背景，有指她在浙江出生，自小在沙田沙角邨長大，就讀沙田崇真中學，但會考成績差，中五畢業後報讀香港大學專業進修學院副學士先修課程，但仍未完成學位便輟學。

外界一直有傳吳千語的父親是燒臘檔東主以斬叉燒維生，母親則是家庭主婦，但母親盼望女兒入豪門，從小教導女兒要躋身上流社會，因此吳千語自16歲出道以來，已經常與富二代蒲夜店。對於以上說法，吳千語從未正面回應。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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