新聞女王丨張家妍黑化眾叛親離　與飛爺佐治聯手對付Man姐

▲ 《新聞女王》內，張家妍黑化後眾叛親離。

由佘詩曼、馬國明、李施嬅主演的TVB台慶劇《新聞女王》，昨晚（12月19日）劇情講黑化張家妍（李施嬅飾）眾叛親離，除遭律師男友邵俊樂（高鈞賢飾）狠心分手，與劉艷（王敏奕飾）亦師徒決裂。

事緣強勢回歸SNK News的家妍，第一時間將劉艷救出網誌部並計劃師徒聯手大展拳腳。

不過因為劉艷識穿家妍想利用她幫方太（龔慈恩飾）合作夥伴打擊競爭對手，毅然決定離開「妍家軍」。

新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭 失落視后冇遺憾應放眼世界【有片】

▲ 劉艷與張家妍無奈師徒決裂。

新聞女王丨文家軍人人自危

在今晚（12月20日）的《新聞女王》，SNK News形勢大兜亂，飛爺（鄧智堅飾）、佐治（馬國明飾）及家妍將聯手對付Man姐（佘詩曼飾），文家軍人人自危。

昨晚《新聞女王》另一有趣話題，是家妍回歸主播枱後引發熱議，網民再次激讚家妍主播Look相當神似：「李施嬅啲主播口音節奏真係好勁，似睇緊TVB新聞。」

不過有網民卻因聽得出阿佘一個特質，讚阿佘很出眾：「佘詩報新聞，真係聽唔到抖氣聲，我諗佢練咗好耐，連抖氣都練埋。」

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