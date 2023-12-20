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甘肅地震｜釀131死980傷　災民-12°C下赤膊逃生　專家：3大因素致傷亡慘重

醫生診症室 15:58 2023/12/20

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甘肅夏州積石山縣周一（18日）深夜11時59分發生6.2級地震，截至今日（20日）早上，初步估計甘肅、青海兩省至少造成131人死亡、980人受傷。由於事發在深夜加上戶外天氣嚴寒，有災民逃避時未能帶上厚衣，赤膊在外只能自行生火取暖。有災民指目睹村內多間磚屋倒塌，亦有居於多層大廈的居民要舉家由16樓跑至地面避難。

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綜合內地傳媒報道是次地震震源深度10公里，震央附近發生餘震達140次。事故發生後大批災民湧上街頭暫避，由於當地天氣嚴寒，氣溫僅零下12度，有民眾需在路邊自行生火取暖，亦有商戶開放店面供災民入內休息。甘肅省衛生健康部門派出33輛救護車及173名醫護人員國內外趕赴現場救災。

深夜地震 民眾睡夢中驚醒逃生

有災民受訪時表示，地震初發生時他與家人都未入睡，其時突然感到左右搖晃、無法站穩。家人隨即逃出家門外，發現村內不少磚屋已然倒塌，其後再感到有多次餘震，震感強烈；有商戶東主表示，開放店面後約有60人入內避難，故為大家提供熱茶熱水取暖。

家住積石山的秦先生表示，地震發生時他感覺如被海浪拋起，他第一時間叫醒家人，舉家從16樓跑到地面避難，所幸一家人平安無事。他指事發時戶外氣溫僅零下12度，街上可見不少人披著被外出避難，甚至要赤膊逃生。

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專家分析房屋抗震力差釀嚴重死傷

中國地質大學教授徐錫偉指，甘東南地區位於青藏高原東緣，屬於南北地震帶組成部分，從震源機制解看為逆斷層型地震，推測發震斷層為北北西向拉脊山北緣斷裂。地震造成重大傷亡原因來自多方面，包括房屋抗震性能差、震區人口相對密集及事發時正值深夜，民眾處於休息狀態來不及躲避等。

國家主席習近平對事件表示高度重視，並作出重要指示要求全力救災、妥善安置受災群眾、盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。署理行政長官陳國基當日亦表示港府將密切留意情況，盡快聯絡本地救災機構，並啟動賑災基金以提供適切援助。

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