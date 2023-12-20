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【火警】黃大仙男子利刀斬妻女後葬身火海　2人情況嚴重送院搶救

社會 13:16 2023/12/20

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消防及警方交代東頭邨貴東樓火警及傷人案。

消防及警方交代東頭邨貴東樓火警及傷人案，黃大仙分區助理指揮官（行動）署理總督察郭俊希表示，警方接報到場後發現3母女受傷，分別母親（49歲），左後腦有刀傷，大女兒（16歲），左手腕、左額頭有刀傷，以及細女（12歲）並無受傷，3人並無生命危險送院治理。

警方調查後懷疑較早前起火單位男戶主以利刀傷及妻子和女兒，3母女趁機逃離，涉事單位稍後起火，其後消防人員在單位內發現一具燒焦屍體，身份有待確認。警方會再進一步調查，以確定起火和傷者受傷過程。

警方強調這宗是單一事件，暫時相信由家庭糾紛引一起，案件現時列作傷人案處理，交由黃大仙警區重案組調查。

火警中共6名傷者，其中2名情況嚴重，主要是頭部和手部受傷，另外4人因吸入濃煙和受驚感到不適，所有傷者已送往伊利沙伯醫院治理。

消防處高級消防隊長蔡永耀表示，消防接報後5分鐘到場，出動兩條喉及一隊煙霧隊灌救，火警7時47分救熄，期間疏散約30人到安全地方，火場面積約6米乘5米，消防在單位內找到助燃劑。

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記者：曾秋文

 

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