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明星穿搭｜「婚禮KOL」高海寧大愛入膊裝　性感鎖骨夠Hot踢走寒意

休閒消費 13:58 2023/12/20

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

高Ling穿入膊或泰山裝都很好看！

高海寧（高Ling）最近人氣急升，除了因為台慶劇《新聞女王》的角色入屋外，近期高Ling還現身不同婚禮，上月尾她就飛往澳洲出席王丹妮婚禮，日前又飛往泰國蘇梅島出席湯洛雯婚禮，而且兩次都是擔任姊妹團，更成功接到花球，絕對是行運一條龍，高Ling更因此而被網民封為「婚禮KOL」!

婚禮KOL愛上穿入膊衫與泰山裝

在婚禮上的高Ling明艷照人，穿上姊妹裙展現婀娜多姿的身段，其實高Ling近年修身成功，而且瘦身不瘦胸，不過她在衣著上已「封胸」多時，反而愛上穿入膊衫和泰山裝，主力騷出迷人鎖骨和漂亮的肩膊線條，現在就為大家盤點高Ling最新的八個露膊造型，雖然每一個Look都大同小異，但依然令人目不睱給。

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其實穿入膊衫或泰山裝都很「蝦」人穿，如果肩膀橫的女生就要避免，但因為高Ling在比例上肩膀不算橫，而且鎖骨夠突出，反而穿入膊衫露出膊頭位置，顯得本身屬圓身的她，在視覺上更為纖細，看起來手臂也變得更幼。

入膊加腰部縷空設計成為必備穿搭元素

近日她在湯洛雯婚禮的after party上，就穿上香檳色單膊長裙，裙子腰部位置縷空，露出纖腰，同時露出迷人的鎖骨，性感得來，又不失時尚感。

其實入膊加腰部縷空設計彷彿成為高Ling近期必備穿搭元素，早前她的一襲粉藍色晚裝裙，以及米色連身裙，都具備這兩個元素，當中米色連身裙的裙擺還有高衩設計，充滿小巧思。另一件印花裙除了露腰外，還露出白滑玉背，一樣性感迷人。

高Ling亦很喜歡穿黑色入膊衫，令她的性感魅力再度提升，她其中有三條黑色裙是幼肩帶， 其中一條掛頸設計， 一條在心口位置縷空，一條就單肩入膊，但三條都是貼身剪裁，同樣突顯到她的美好身材，黑色又顯白，真的很會穿呢！

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責任編輯：Kiwi Lee

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