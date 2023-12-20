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【穿袍解僱】印傭指穿罩袍祈禱被逼辭職　僱主稱只要求改時間地點「拜神」

社會 13:19 2023/12/20

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印傭指穿罩袍祈禱被解僱，僱主稱只要求改時間地點「拜神」。（資料圖片）

信奉伊斯蘭教的印傭疑因每天祈禱及身穿罩袍（jilbab），被指年老僱主若醒來看見印傭祈禱會被嚇怕，印傭最終被逼辭職，早前入稟區域法院指僱主及其子女違反《種族歧視條例》要求索償，案件今（20日）於區域法院作首次聆訊。僱主及其子女一方否認指控，指印傭曾在關燈後在家中神櫃前進行拜祭，或會嚇怕母親，因此要求印傭更改拜祭時間和地點，未有不准印傭「拜神」，只希望印傭不要在家中神櫃前拜祭。

原告Dwi-Lestari，為印尼女傭；答辯人為梁彩、何偉新及何偉娥。

3名答辯人今未有律師代表，親自應訊。原告方確認就本案分別作出兩項指控，包括答辯方不准原告穿罩袍，以及按宗教儀式祈禱，有關行為構成種族歧視。

答辯方否認有關指控，確認曾於回應通知書稱原告來港首星期未有穿罩袍外出，僅建議原告帶頭巾，未有因此作口頭警告及不准原告穿罩袍。

答辯方又確認，原告曾在全屋關燈時換上裝束，在家中神櫃前進行拜祭，由於母親梁彩年事已高，「心血少」，或會因此被嚇怕，影響健康，故要求原告更改拜祭時間和地點，未有不准原告「拜神」，只是希望原告不要在家中神櫃前拜祭。

法官指出本案爭議包括終止原告僱傭合約的原因，原告聲稱因種族歧視被逼辭職，答辯方則稱原告因其母親發生問題而辭職，答辯方已按勞工條例賠償。答辯方及原告方均確認各自的說法，法官將案件押後至2024年6月19日上午進行案件管理程序，期間雙方須呈交僱傭合約等文件。

據原告早前於入稟狀指，原告為虔誠伊斯蘭教徒，曾在2020年3月2日至16日期間受僱於當時83歲的梁彩；何偉新及何偉娥為梁的子女。原告須在街外穿著罩袍（jilbab），惟何偉娥在原告入職後首周，曾因此發出口頭警告。原告亦須每天禱告5次，子女於3月16日向僱傭公司投訴，指由於梁年紀老邁，若醒來後看到印傭祈禱會害怕得要死，建議原告在住所外祈禱。

原告最終於同日被解僱，未獲發任何工資或代通知金，何偉新僅向原告支付了100元。原告指答辯人違反《種族歧視條例》，索償25.1萬元。

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記者：梁錦麟

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