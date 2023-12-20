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新聞女王丨何依婷演技大躍進　Man姐連環爆Seed鬧醒曉薇

娛樂 15:42 2023/12/20

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

《新聞女王》

TVB台慶劇《新聞女王》熱播，當中演員由佘詩曼、李施嬅、高海寧演技獲觀眾讚賞，連戲入不多的陳若思、何沛珈、鄺潔楹也被指作為演謝新丁來說，表現已不俗，可是戲份甚多的何依婷的演技卻受批評，之前她演徐曉薇反枱一幕，更被指演得尷尬遭網民取笑。

不過，何依婷愈演愈好，在昨晚《新聞女王》更是演技大躍進。劇情講曉薇企圖跳海自殺並遭Man姐（佘詩曼飾）鬧醒，當中無論曉薇或是Man姐對白均相當虐心。

新聞女王大結局丨《新聞女王》最後一集劇情率先披露　Man姐張家妍等5女飲水泯恩仇

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新聞女王丨劇情大反轉

之後，更來個劇情大反轉，原來Man姐從沒到過海邊，一切都只是曉薇自己幻想出來。

此時畫面播出曉薇對著空氣自言自語、及笑著繪畫恐怖畫的衝擊畫面，網民大呼心寒兼超乎想像。

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新聞女王丨Man姐鬧醒曉薇

其實曉薇與Man姐海邊互罵戲不但被熱捧為結局周名場面，當中劇情講Slash（馬貫東飾）身亡後，萬念俱灰的曉薇企圖跳海，在千鈞一髮之際遭Man姐阻止。

心有不甘的曉薇怒摑Man姐外，更爆喊指控Man姐看著她跑向爛地也不作提點，Man姐聞言爆Seed鬧醒曉薇：「我同你一樣，都係不停咁喺塊爛地度跑架咋，但我冇怨呀，因為我知自己為咩而努力，我係為咗我自己而跑…你一日唔搞清楚自己想要啲乜嘢，淨係望住個結果，完全唔Enjoy跑嘅過程，你跑嚟都冇意思」、「唔好睇小嗰塊爛地，有邊棟樓唔喺個爛地度起出嚟」、「你有好多選擇㗎，睇你自己想要乜嘢㗎之嘛，學吓對自己好啲啦，人哋唔珍惜你，唔該你自己珍惜你自己」，警世又勵志。

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新聞女王丨凸顯Man姐位置

網民指，該幕幻覺戲令曉薇人格更趨立體，清楚刻劃了曉薇既想擺脫Man姐操控、又離不開Man姐的事實，亦凸顯Man姐在曉薇心目中是「精神偶像」的身份，留言指：「曉薇心裡面永遠都有Man姐嘅位置，又依賴佢又佩服佢，但係又有啲憎佢」、「Man姐一直以嚟咁照顧曉薇，佢哋依段情其實好感人。」

對於曉薇先後失去了妹妹曉欣（陳若思飾）、Slash及佐治（馬國明飾），網民無不感到同情並封曉薇「全劇最慘的人」，依婷演技亦因該幕獲得平反：「近兩集演得好入戲，看得我想抱緊她」、「眼神空洞手足無措，很入戲」、「內心戲有改進」、「曉薇啲演技愈到戲後期愈好」、「個角色唔易演」、「曉薇對住Man姐依段，何依婷做得好唔錯。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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