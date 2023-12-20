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歌神兒子丨許冠傑細仔緊急入院割腎石　許懷谷癒後為妻兒努力運動減磅

娛樂 15:36 2023/12/20

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

歌神許冠傑細仔緊急入院割腎石

「歌神」許冠傑育有兩名兒子，當中細仔許懷谷於2009年結婚，日前為許懷谷跟太太結婚14周年，惟他於社交平台透露因為緊急入院做手術，未能在紀念日慶祝。

【戰勝癌魔】歌神許冠傑三代同堂慶生　45歲許懷欣抗癌成功更珍惜健康

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結婚周年要緊急入院

許懷谷上載跟太太的合照和全家福放閃，他以英文撰文，其大意是指「時間過得真快，我們幾乎每年都會帶孩子去我們結婚的地方，非常開心。不過天氣超熱…冬天在哪裡？」

接著許懷谷反問：「今年的禮物是什麼？」，似乎身體健康是他最想要的「禮物」，只因他透露：「現在需要緊急去醫院……別擔心，我要接受緊急手術，很快就會出院！我想開玩笑說這是植髮或抽脂，不幸的是這有點嚴重，但我會沒事的！」

許懷欣早年確診癌症。（取自instagram）

【三代同堂】73歲許冠傑賀5歲孫仔幼稚園畢業　Fit爆歌神遊主題樂園曬麒麟臂

為妻兒努力減磅

不少網民留言慰問，而許懷谷亦報平安，他稱由於腎石堵塞，因而要進行手術擊碎腎石，他於限時動態上載腎石的照片。

日前癒後的許懷谷上載跑步做運動的短片，當中他寫道：「That's great! Take care」，只見清減了的懷谷連下巴也變尖。

自從哥哥懷欣早年確診癌症後，許懷谷開始注意健康，除定期入院做身體檢查外，更努力做運動KEEP弗，於4個月內成功滅甩20幾磅。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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