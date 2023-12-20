  • 15°C
香港時間 : 20231220日 (週三) 16:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港機場】聖誕新年客運航班復疫前8成　機管局拓展運送行李系統應付需求

社會 14:39 2023/12/20

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，現時客機及貨機航班升降量平均每天處理逾960班航班，恢復至疫情前水平80%。（陳靜儀攝）

外遊旺季臨近，機管局公布香港國際機場最新航空交通量預測，而為應付持續上升的航空交通量，機場無人駕駛行李運輸應用亦進一步擴展，以提升機場運作效率。機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，現時客機及貨機航班升降量平均每天處理逾960班航班，恢復至疫情前水平80%。

聖誕新年長假期期間，機管局料客運量每日平均處理約15萬人次旅客，預計單日客運量有機會超過16萬人次。航班升降量方面，每日平均處理過千航班，包括約760班客機，恢復至疫情前水平超過80%。每日平均客運航班最頻繁的首三個航點，分別是70對台北、上海54對及50對曼谷。

姚稱，香港國際機場自2019年將無人駕駛拖車投入實際營運運送行李後，至今已有41輛投入服務，佔整體拖車量逾8%，服務地點由最初海天中轉大樓來往停機坪、一號客運大樓、行李處理大堂，今年10月再拓展至T1中場客運廊，「以前行李等人做，而家啲車排哂喺到等嘢做」；預算機場第三條跑道投入服務時，無人車可增至100輛，期望未來全面取締有人駕駛的拖車。

姚指出，基於停機坪限速每小時20公里，無人拖車與人手拖車運送行李的速度相若，但可減少疲勞駕駛及天氣惡劣下工作發生意外的風險。

點擊圖片放大
+4
+3

另外，今年10月高速行李輸送帶也投入服務，全長2公里，輸送時間約10分鐘，令一號客運大樓往來T1中場客運廊行李，較以往行李帶提速6至7倍。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：陳麗娜

相關文章

【元朗命案】元朗男子遭女子刺胸不治　兩涉案女子天水圍落網
今日 11:54
【元朗命案】元朗男子遭女子刺胸不治　兩涉案女子天水圍落網
【火警】黃大仙男子利刀斬妻女後葬身火海　2人情況嚴重送院搶救
今日 13:16
【火警】黃大仙男子利刀斬妻女後葬身火海　2人情況嚴重送院搶救
【呈請破產】電影《見鬼》系列導演彭發自行呈請破產　高院排期明年1.23聆訊
今日 14:29
【呈請破產】電影《見鬼》系列導演彭發自行呈請破產　高院排期明年1.23聆訊

你可能感興趣

【元朗命案】元朗男子遭女子刺胸不治　兩涉案女子天水圍落網
今日 11:54
【元朗命案】元朗男子遭女子刺胸不治　兩涉案女子天水圍落網
【火警】黃大仙男子利刀斬妻女後葬身火海　2人情況嚴重送院搶救
今日 13:16
【火警】黃大仙男子利刀斬妻女後葬身火海　2人情況嚴重送院搶救
【呈請破產】電影《見鬼》系列導演彭發自行呈請破產　高院排期明年1.23聆訊
今日 14:29
【呈請破產】電影《見鬼》系列導演彭發自行呈請破產　高院排期明年1.23聆訊
無人駕駛 香港國際機場 疫情 客運量 機場 機場管理局 台北 天氣 航空 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【六合彩】$8,300萬頭獎今晚開彩　頭獎1.5注中每注派6,175萬元
【六合彩】$8,300萬頭獎今晚開彩　頭獎1.5注中每注派6,175萬元