【香港機場】聖誕新年客運航班復疫前8成　機管局拓展運送行李系統應付需求

▲ 機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，現時客機及貨機航班升降量平均每天處理逾960班航班，恢復至疫情前水平80%。（陳靜儀攝）

外遊旺季臨近，機管局公布香港國際機場最新航空交通量預測，而為應付持續上升的航空交通量，機場無人駕駛行李運輸應用亦進一步擴展，以提升機場運作效率。機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，現時客機及貨機航班升降量平均每天處理逾960班航班，恢復至疫情前水平80%。

聖誕新年長假期期間，機管局料客運量每日平均處理約15萬人次旅客，預計單日客運量有機會超過16萬人次。航班升降量方面，每日平均處理過千航班，包括約760班客機，恢復至疫情前水平超過80%。每日平均客運航班最頻繁的首三個航點，分別是70對台北、上海54對及50對曼谷。

姚稱，香港國際機場自2019年將無人駕駛拖車投入實際營運運送行李後，至今已有41輛投入服務，佔整體拖車量逾8%，服務地點由最初海天中轉大樓來往停機坪、一號客運大樓、行李處理大堂，今年10月再拓展至T1中場客運廊，「以前行李等人做，而家啲車排哂喺到等嘢做」；預算機場第三條跑道投入服務時，無人車可增至100輛，期望未來全面取締有人駕駛的拖車。

姚指出，基於停機坪限速每小時20公里，無人拖車與人手拖車運送行李的速度相若，但可減少疲勞駕駛及天氣惡劣下工作發生意外的風險。

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另外，今年10月高速行李輸送帶也投入服務，全長2公里，輸送時間約10分鐘，令一號客運大樓往來T1中場客運廊行李，較以往行李帶提速6至7倍。

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記者：陳麗娜