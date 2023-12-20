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飯戲攻心2丨余香凝大住肚演出　Jennifer：導演一喊卡BB踢兩腳

娛樂 14:42 2023/12/20

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《飯戲攻心2》

賀歲片《飯戲攻心2》定檔除夕大年三十（明年2月9日）公映，電影繼續由陳詠燊（Sunny）執導兼編劇，除原創的5位「飯團」鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎以及陳湛文外，還請來一班元老助陣包括胡楓、羅蘭、米雪、蔣志光、黎彼得等人。

此外，另一新血是演阿Meow（林明禎飾）大客戶Smile姐的余香凝（Jennifer），拍攝時她更挺着大肚子以母子檔上場贈慶，Jennifer笑言：「導演一喊卡，肚內的BB都踢了兩腳。」細細個在媽媽肚內已經演埋一份，場面認真非常熱鬧。

飯戲攻心2丨鄧麗欣被陳氏叔伯大罵水性楊花　林明禎魏浚笙王菀之陳湛文陷四角關係

《飯戲攻心2》

大肚婆記性差

Jennifer拍攝當日天氣炎熱，大肚上陣的她進行連場室內、外景拍攝都零怨言，而且依然十分上鏡。對於今次有份客串，Jennifer表示相當開心，她說：「大肚都有得拍戲，加上導演是陳詠燊，就算聽日生BB我都會來。」

及後，Jennifer介紹自己角色說：「今次飾演他們的大客戶，我主力勸明禎跟我去日本發展，角色較酷及惡，但都只是扮出來。場戲好好玩，拍攝當天早上收到最新修正的劇本，導演真是考大肚婆記性，其實大肚婆記性好差，但這個版本出來的效果相當好玩。」

另外，講到她雖然首次跟明禎合作拍戲，不過早於金像獎時已互相認識，Jennifer大讚對方：「明禎極之甜美，一望到她就覺得心情愉快，林明禎真係不得了，男女通殺之外BB仔都殺埋。」

《飯戲攻心2》

米雪羅蘭加盟

同時，米雪和羅蘭於戲中分別飾演Josephine（王菀之飾）的媽媽和婆婆，二人盛裝出席Josephine和三佬的婚禮。

羅蘭姐除是Josephine的婆婆外，更是Mark Gor（魏浚笙飾）的忠實粉絲「Marker」，機緣巧合之下當紅偶像Mark哥更現身婚禮助慶。

《飯戲攻心2》

明禎教做「親一個」

羅蘭姐見到偶像真身時即時小粉絲上身，既鬼馬又精靈，再加上少女式高八度尖叫「Mark Gor我好鍾意你㗎！冧冧豬啊！」現場即時浮起滿滿的粉紅愛心泡泡。

此外，明禎更教識羅蘭姐阿Meow的招牌動作「親一個」，即場試做兩次已經上手，最後江志強老闆及導演Sunny為羅蘭姐及米雪姐送上花束以示感謝。

最新影片推介：李施嬅專訪

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新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

撰文 : TOPick柴犬出動

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