【特首選舉】賀一誠︰未到時候考慮是否參選爭取連任　中央自由安排

▲ 澳門行政長官賀一誠（澳門新聞局）l

澳門行政長官換屆選舉明年舉行，各方關注澳門特首賀一誠會否連任，他今日出席澳門特區成立24周年酒會後見記者時，被問到得到中央領導肯定後，會否競逐連任。賀一誠表示，仍未到時候考慮是否參選爭取連任。

再被問到中央會如何安排，確保有適合人選讓明年的特首選舉順利進行和政府順利交接時，賀一誠指不用擔心，中央自有安排，而本屆政府還有一年多時間，可以做好工作。

賀一誠提到，述職情況總體來說，中央領導是肯定澳門特區政府過去一年的工作，而明年只要按新時代、新征程，做好施政計劃就好。

另外，賀一誠在酒會致辭時稱，經歷3年疫情，更應對今日良好發展局面倍加珍惜，努力鞏固社會經濟穩健復甦良好態勢，以更大作為推動經濟適度多元發展，不斷開創澳門發展新局面。他續指，國家繁榮富強為澳門打開更加美好的發展前景，有理由對澳門的未來更加充滿信心。

周一述職時，國家主席習近平形容賀一誠認真履職、務實有為，加強對博彩業依法管理，編制澳門歷史上首個全面系統的多元化發展規劃，持續擴大對外交流合作，澳門經濟快速復甦等，中央充分肯定他和澳門政府的工作。

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記者：戴朗希