癌症殺手｜40歲女頻覺疲憊 檢查揭患3期大腸癌 醫生：用智能馬桶一原因肇禍

大腸癌與排便習慣有關！台灣一名40多歲的女子覺得身體非常疲憊，前往醫院求醫被驗出貧血；為找出原因，醫生再進一步替她照腸胃鏡，竟發現直腸及乙狀結腸交界處有腫瘤卡住，最終確診為大腸癌第3期。醫生經了解後，懷疑患癌成因與她所使用的馬桶，以及如廁習慣有關。

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台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在健康節目《醫師好辣》中分享案例，指一名40多歲的女子因覺得身體非常疲憊，經常會不知不覺間睡着，懷疑肝臟發炎所致，於是前往醫院求醫。

經過抽血及超聲波檢查，其肝臟並無異常，但醫生察覺到病人面色蒼白、身體虛弱，走路很慢；認為她可能是貧血，遂替她抽血檢驗血紅素，結果數值僅4點多g/dl，而女性正常值應為12g/dl，讓醫生直呼「真的非常低」。

葉秉威醫生表示，女性嚴重貧血的原因通常來自婦科或腸胃道的問題，但女子自述經血量不少，也沒有解黑便、血便的問題。最後醫生決定為她做大腸鏡找出病因，結果大腸鏡一推到直腸和乙狀結腸交界處，就被一個4、5厘米大的腫瘤塞住了。

葉醫生指：「這麼嚴重的大腸癌至少已經1年多以上，應該要有症狀，通常大便帶血或大便變得非常細。」不過，該名女患者並沒有特別提到這些症狀，只是覺得疲憊，而疲憊感是因為貧血所引致。

經醫生追問後，才得知女子家中使用的是智能馬桶，而她從來沒有擦過屁股，也未觀察過自己糞便的狀態，因此忽略了整個疾病一開始的警訊。

由於女子病況嚴重，遂為她進行電腦斷層掃描（CT），最後確診為第3期大腸癌，必須進行手術並搭配化療才能治療。醫生坦言，其大腸癌已進入第3期，因此無法談「治癒」，只能儘量延緩病情繼續惡化。

初期沒明顯病徵 留意大便變化

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。

腸胃肝臟科專科醫生房嘉略接受訪問時指，早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

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大腸癌7大高危因素︰

1. 年過50

2. 男士

3. 家族曾經有人患大腸癌

4. 經常進食醃制、高脂及油膩食物（如紅肉及加工食品）

5. 吸煙或飲酒

6. 缺乏運動

7. 肥胖

房醫生提醒，有家族病史的人比正常人，患上大腸癌的風險高出1.5至2倍幾。因此，高風險人士即使本身沒有任何病徵，他們亦應定期進行大腸癌篩查，避免演變成癌症，

透過大腸癌篩查，可以有效預防大腸癌，因為大多數大腸癌是由大腸瘜肉演變而成，當接受大腸鏡發現大腸瘜肉時，可以同時進行切除，即時解除風險。而大腸鏡亦可以了解患者大腸瘜肉數量及尺寸，了解其大腸癌的風險。一旦未有及時求醫，可能已經錯過黃金治療時間。

無病無痛應主動接受檢查

房醫生指，正正是大腸癌的初期病徵不明顯，即使「無病無痛」亦應該主動接受檢查，

目前香港正推行大腸癌篩查計劃，鼓勵50至75歲及沒有症狀的香港居民，接受大便隱血測試，如發現有任何問題，就會進一步進行大腸鏡檢查；至於外國亦建議45歲以上應定期接受大腸癌篩查，包括驗大便及大腸鏡等。

大便隱血測試與照大腸鏡檢查分別

房醫生表示，大便隱血測試與照大腸鏡各有好處，大便隱血測試是非入侵性，檢查較方便，惟測試只限於有否患上大腸癌，較難判斷有沒有瘜肉問題；而後者直接看見腸道有沒有腫瘤或瘜肉問題，同步進行切除瘜肉及抽取組織樣本作化驗。不過檢查前需要戒口，前一晚需喝洗腸劑等。HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

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