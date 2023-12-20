結婚擺酒︱女兒結婚只簽紙不辦婚禮　媽媽大呻像偷嫁：一輩子只有一次

▲ 該媽媽認為婚禮一輩子就一次，如果女兒沒有好好辦婚禮就很可惜。(iStock圖片)

現在年輕一輩結婚未必再大排筵席，選擇簡單簽紙登記，不過，這做法卻有機會令老一輩感到不滿。有台媽近日在網上討論區大呻，即將結婚的女兒和未來女婿打算只登記，不辦婚禮，讓她覺得很可惜，好像「偷嫁」女兒一樣。

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有50歲台媽在網上群組《匿名公社》發文，她表示，女兒最近要結婚，但新人們打算只簽紙不辦婚禮，希望把錢用於未來生活，而不是拿來「浪費」，此舉令媽媽感到不滿，

這一輩子就一次很可惜，感覺很像偷嫁，不值得，包一包就跟人家走了。

她認為，女兒只簽一紙之書就當結婚了，未免太草率。她及後疑惑，若兩個人只有換證件，登記就當作結婚，沒有舉行婚禮，是不是有些不妥，「想問現在有多少人結婚不辦婚禮？」

帖文一出引起網上討論，網友紛紛留言，明白一對新人的做法，「如果錢必須由孩子們自己出，還是尊重他們」，亦有網民分享相似經歷：「我兒子結婚，他們只有拍婚紗留作紀念、請同事吃喜餅就去登記，其餘繁文縟節全免！把錢省下來做孩子教育基金。」

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責任編輯：王明芳