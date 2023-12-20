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換歐洲傢俬升級家居布置  品味昇華 享受歐洲生活層次

特約 16:40 2023/12/20

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不少人對真皮梳化情有獨鍾，尤其喜歡其幼滑觸感，配上工匠的高超技藝，真的令人十分著迷。歐化傢俬為大家搜羅咗好多歐洲著名品牌真皮梳化同優質家具，總有一款合你心意。

全真皮電動彈腳梳化慳位實用

來自意大利品牌的三座位彈腳梳化，採用「Wall-Free電動彈腳系統」，做到零距離貼牆效果，不需預留梳化背空間，令家居騰出不少空間。另外，可調校式的頭枕，能因應個人需要調較多角度，提供舒適承托，配上流線外形，流露出獨特品味。

意大利Loren全真皮電動彈腳三座位梳化，有別於一般彈腳梳化，梳化不會向後伸延，梳化背不用預留空間，慳位又實用。優惠價$18,800（原價$46,800）

開合式餐枱大宴親朋無難度

一個溫馨的家又怎能缺少一張靈活多功能的餐枱？這張開合式的復古風長餐枱，設計簡約，貫徹丹麥品牌Skovby一貫的乾淨又不造作的設計風格。這張長餐枱收合時可容納8人使用，伸延擴充後最多可容納多達20人，大宴親朋絕對無難度！ 

復古風格餐枱以圓角設計，配以現代感枱腳，為飯廳帶來目然舒適氛圍。優惠價$28,800（原價$49,800）

餐枱有3個延伸枱面，展開後可容納20人，方便隨時大宴親朋。

意大利圓餐枱設計優雅創新

如果想找合適小型家庭用的餐枱，這款來自意大利NORTON、設計獨特的圓餐枱是否合你心水？圓形枱面採用的雲石紋理，高雅大方，並用上Super Ceramic的耐磨、耐熱物料，美觀又耐用。獨特幾何線條的金屬底座設計，相當搶眼，備有深灰和白色選擇，容易配襯不同家居風格。

枱面直徑長110厘米，適合中小型居住空間，獨特的幾何線條設計底座，增添藝術迷人風格。優惠價$17,600（原價$22,000）

備有深灰和白色兩種尊尚顏色選擇，配襯不同家居風格。

了解更多：www.ulferts.com.hk

歐化傢俬尊尚店
紅磡漆咸道北275號
22336 1828

歐化傢俬陳列室
九龍灣德福廣場二期6樓602號舖
2333 6281

天后英皇道1號栢景臺地下1號舖
2512 1988

沙田HomeSquare 1樓108-109號舖
2634 1318

(特約)
 

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