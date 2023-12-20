新機登場｜vivo X100系列香港區正式上市　最新頂級旗艦新機壓軸登場 

▲ 壓軸登場的最新頂級旗艦新機！

vivo x 蔡司聯合研發 X100系列超高跑分頂級型號旗艦新機強勢降臨，vivo X100 系列香港區於 2023 年 12 月 15 日起公開預售，並於 2023 年 12 月 21 日正式上市。

作為壓軸登場的最新頂級旗艦新機，vivo X100系列將以「滿分｜攝影．重新定義」為概念，帶來超越影像上限的拍攝體驗。包括標準版的vivo X100以及高規格版本的vivo X100 Pro兩種型號，vivo X100系列更是與國際知名光學品牌蔡司（ZEISS）聯合研發。

搭配聯發科技行業首發的MediaTek Dimensity 9300晶片，vivo X100系列將完美呈獻頂級專業效能以及極致設計美學的旗艦級智能手機體驗。

▲ 「滿分｜攝影．重新定義」為概念

展現光學鏡頭科技

vivo X100系列由vivo與蔡司（ZEISS）聯合研發，特別是打造出行業頂級APO鏡頭認證的長焦鏡頭，備受世界關注。蔡司作為光學翹楚，其超高品質的光學產品聞名全球，相機鏡頭更是廣受市場，特別是專業攝影師和攝影愛好者的一致好評。

蔡司特別為vivo提供超強鏡頭技術支援，將蔡司的潛望式長焦鏡頭技術完美融入vivo X100系列，完美展現殿堂級的光學鏡頭科技。

蔡司超級長焦：vivo X100系列搭載的變焦範圍極為廣闊，從0.6至100倍無縫覆蓋，其中標準版配置了5000萬像素的超感光VCS仿生主攝像頭。此外，配備了三星JN1感測器的旗艦級超廣角鏡頭，以及升級後的OV64B大底潛望式長焦鏡頭，構建成蔡司三鏡，能夠靈活適應各種拍攝場景的需求。至於vivo X100 Pro版本，則進一步升級至配備蔡司一英寸感光元件的50MP F1.75 OIS主鏡頭，並將遠攝鏡頭提升至業界唯一的蔡司APO超級長焦鏡頭，同時還配備了鐳射對焦感測器。

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專業級拍攝水平

同時， 專為vivo X100系列量身打造的浮動鏡頭模組，在焦距範圍和光學性能上均獲得顯著優化，保證卓越的長焦攝影品質。

這項殿堂級光學技術的應用，不僅在技術層面極大提升了成像清晰度，而且長焦鏡頭採用了與專業相機及電影鏡頭同等標準的色彩邊緣評估系統，達到專業級的拍攝水平。

長焦微距：vivo X100系列的強大長焦微距全焦段功能突破拍攝距離，帶來相當亮眼的專業攝影效能。

以長焦技術探索微觀世界，大大減少對象移動、對焦困難、穩定性不夠，光線不理想等這些一般手機在進行微距拍攝時經常面臨的問題，降低了微距拍攝的技術和設備門檻。

▲ 外型吸引

新一代蔡司T*鍍膜

領先行業的長焦懸日拍攝：在過去3年中，手機攝影技術不斷突破長焦攝影的界限，從捕捉月亮到星空。 然而，日出日落的拍攝因其對曝光、對焦和構圖的高要求而尤為困難，尤其是在受限於感光器和鏡頭大小的手機長焦攝影中。當中vivo X100 Pro使用新一代蔡司T*鍍膜，全新升級搭載Multi-ALD科技，能更有效消除色差。

較上一代ALC鍍膜，反射率有效降低多達50%，與vivo自行研發演算法結合後，能更進一步提升鏡頭的光線透過率和抗眩光能力，使得拍攝出的太陽影像更加明亮、清晰，免受炫光、雜光、過度曝光、失真等因素的影響。

長焦人像：而在長焦人像拍攝上，vivo X100系列使用蔡司全焦段人像中的黃金焦距，在人像拍攝的焦段上提供了24mm、35mm、50mm、85mm以及100mm五個焦段。而在原本的6種蔡司鏡頭風格，加上全新推出的B-speed虛化效果，可以讓人像拍攝掌握7種經典蔡司鏡頭風格，一秒切換你想要的鏡頭模式，隨時隨地適應不同場景，體驗不同焦距下的人像之美。

夜景攝錄：4K夜景攝錄也是vivo X100 系列的一大亮點，vivo X100系列在抑制夜間高光源和控制噪點方面的有出色能力。為達到極致滿分的夜景攝錄效果，vivo X100系列配備了多種拍攝模式：星空人像、時空慢門、黑光夜視覺、AR天文館、暗光抓拍、超級月亮、蒼穹夜景與全景夜景。 這些拍攝模式全方面展示夜景之美，真正實現心中有日月、手可摘星辰。

▲ 落日橙（香港區有待公布）

vivo X100系列在性能表現上為用戶呈獻了一場無與倫比的極致滿分效能體驗。vivo X100 及 X100 Pro 配備行業首發 MediaTek Dimensity 9300 處理器 ，4×Cortex-X4+4×Cortex-A720的全大核CPU架構使得該晶片組展現出顯著的計算性能，讓手機達到40%的性能提升及33%的能耗降低，綜合性能評分超過220萬分。

vivo X100系列的標準版、Pro版分別內置V2、V3晶片，與天璣9300晶片雙芯協同。實現了MediaTek 9300和vivo V2/V3旗艦雙芯組合，以特有的高性能、低功耗的顯示能力進行高幀率模式補充，帶來更穩定的極致體驗。Pro版本配置的全新6nm獨家定制影像晶片V3，通過全新設計的多併發AI感知-ISP架構，帶來第二代FIT雙芯互聯系統，以更强大的實時影像算力為視頻拍攝進行算法賦能。其中，首發的4K視頻虛化拍後編輯功能，更是能實現拍攝後焦點選擇、效果自定義和調節、4K·電影效果重整、4K電影人相册編輯這些强大的功能！

▲ vivo X100 系列香港區正式上市

內存融合技術打造完美配置組合

vivo採用了更強大的內存融合技術，實現了總共16GB+16GB的RAM容量。配合共計512GB的ROM存儲空間，這樣的配置組合為vivo手機提供了出色的性能和存儲能力。

內存融合技術的應用使得vivo手機能夠同時流暢運行兩款大型遊戲，並且支持高級圖形特效，如遊戲超分、遊戲光追和遊戲插幀。通過遊戲超分技術，手機能夠將遊戲圖像提升到更高的分辨率，增強畫面的清晰度和細節。遊戲光追技術則帶來逼真的光照、陰影和反射效果，提升遊戲畫面的真實感。此外，遊戲插幀技術有助於提高遊戲畫面的流暢度和動態效果。

這些先進的圖形特效技術與強大的硬件配置相結合，為用戶帶來了卓越的遊戲體驗。無論是遊戲的視覺效果、畫面的清晰度和細節，還是畫面的流暢度和動態表現，vivo手機的配置和技術都能滿足用戶對高品質遊戲的需求。

最新影片推介：

視覺體驗

vivo X100系列的超視網膜 8T 護眼屏所展現的技術實力，對於專業攝影師而言，無疑提升了現場拍攝與影像檢視的便利性。其高達3000nit的局部峰值亮度，在日光下也能保持屏幕的可視性，讓拍攝時對焦與構圖更為精準。

此外，螢幕在製造過程中融入的芯片護眼技術，結合360度環境感測器，能夠根據周遭光線條件自動調節亮度與色溫，這對於長時間審視細節的後製工作來說，大大減少了眼睛疲勞。

對於習慣在夜間刷手機的用戶，調光更是有效保護眼睛的管道；而vivo X100系列均支持晶片級降藍光，以及2160Hz的高頻PWM調光，打造了全新「夜貓護眼」。

另外，vivo X100系列採用藍海續航系統，透過碳元重組、極片重塑以及鐳射刻蝕科技，實現急速閃充和超大容量電池的雙重優勢。其中，vivo X100標準值電池容量相當於5000mAh，120W極速閃充；而vivo X100 Pro的標準值電池容量相當於5400mAh，100W極速閃充，且融入了50W無線充電技術。

5G低頻四天線設計

vivo X100 Pro使用5G低頻四天線設計，全新支援低頻四天線設計，帶來更穩定網絡體驗。微弱網環境下信號增強，可以有效提升4G/5G弱信號覆蓋。這意味著即使在偏遠地區進行拍攝，也能依靠vivo X100 Pro保持穩定的高速數據連接，迅速上傳高解析度的照片和視頻。此外，對於在戶外直播或進行遠程攝影指導時，一個穩定的網路連接對於保證通訊的流暢性至關重要，vivo X100 Pro系列在這方面的表現讓人印象深刻。

HiFi 晶片帶來滿分視聽享受

vivo X100 Pro 版本的卓越之處更顯現於其融合了 HiFi 晶片。HiFi晶片支持高解析度音訊格式，意味著它能够播放接近或等同於原始錄音質量的音訊。同時，它具有非常低的失真率，可以確保音頻信號的純淨傳輸，避免了在放大過程中產生雜音和失真。

晶片的使用不僅提升觀賞視頻或進行遊戲娛樂時的音質，更讓音效具層次感和豐富性，極大地增強了使用者的沉浸感和整體聆聽享受。不論在嘈雜的環境中還是在安靜的私人空間，vivo X100 Pro 的音效都能細致地重現音樂製作人和聲效師的原始意圖，使得每一次聽覺體驗都變得格外生動和真實。

滿分外觀設計

vivo X100系列擁有IP68認證的旗艦級防水防塵特質，其從日月星辰汲取設計靈感，推出星跡藍與星雲黑兩款顏色選擇。其中 vivo X100標準版特色在於銀色「月環」設計——鏡頭右側裝飾圈以獨特光澤吸睛，通過其微妙的光澤變化，反映月光在夜空中的柔和與變幻，從而創造一種寧靜而深邃的視覺體驗；而 vivo X100 Pro 版則呈現出金色「日環」設計——太陽耀眼的金光，具有極高辨識度，亮眼光芒與太陽光輝相呼應，象徵太陽的明亮和能量。

vivo X100系列旗艦機型均選用航空級別的鏡面不銹鋼金屬材質製作鏡頭外圈裝飾環，並融入了與高檔手錶相同的太陽紋裝飾。當中的太陽紋理因其能夠隨著光線的角度變化而呈現出具動感的光澤和深度，為設備的背板和裝飾圈增添活潑而細緻的視覺效果。 這種光澤變化模仿了自然界中太陽光在星球表面的反射，與vivo X100系列汲取的日月星辰設計靈感相呼應，展現出滿分的美學設計。

vivo 同時透露將於稍後日子公布 X100 Pro 型號第三款顏色——落日橙，有關登場詳情請密切留意官網消息及資訊。

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責任編輯：Kiwi Lee