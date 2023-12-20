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孝順仔︱兄長8年前離世母大受打擊　C AllStar陳健安陪伴旅行助走出喪子之痛

育兒資訊 16:54 2023/12/20

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陳健安帶媽媽去旅行走出喪子之痛。

組合C AllStar的陳健安日前在社交網上載一張相，相中的他拖住一個穿上和服的女士，原來是他77歲的媽媽。早年陳健安的哥哥離世對媽媽打擊很大，所以自2017年開始，陳健安一有時間就會陪媽媽去旅行散心，兩人一起遊歷過3個國家、包括日本、泰國及越南，全部都是兩人沒有去過的地方，他說：「一齊感受所有嘅第一次。」

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C AllStar成員陳健安一向侍母至孝，一有時間就會陪伴媽媽，從小在屯門公屋長大的他，家有六兄弟姊妹，所以媽媽湊大6個是相當辛苦。2015年底陳健安的大哥哥去世，媽媽難以釋懷，經常自責更不時會流眼淚。為助媽媽走出喪子之痛，陳健安自2017年起就陪伴母親去旅行，旅程中母子倆似朋友、甚至戀人般相處，例如一起穿和服拖手漫步，攬住媽媽的腰合照，他說:

拋開嘅定母子關係，我有時係佢朋友，有時係佢男朋友。

一齊坐直升機！

日前陳健安將拖住媽媽遊京都的照片放上網，即引來極大迴響，短短幾小時就已經吸幾千個likes，他寫道:「當我唔再當佢係我阿媽，一切就變得有趣」，而陳健安亦都不會全部順媽媽意，

唔係所有行程都只選擇佢喜歡嘅，唔會乜都順佢意，有乜嘢想食想去我都會問吓佢，大概知道佢唔答鍾意就等於唔鍾意，亦有好多時候佢都話「試吓囉。」

而旅程中他發現媽媽缺點卻變成了優點，

例如係倔強唔聽人講，七十七年來用佢自己嘅信念渡過好多難關，如果佢無呢種性格特質，或者就唔可以湊大我哋六兄弟姊妹。

陳健安小時候在屯門的屋邨長大。

網民:好好珍惜親子時間

陳健安的發文也引來很多網民留言，感嘆父母老得很快，趁他們行得走得，不如帶他們去多點旅行，「我由賺到錢返工就帶爸媽去旅行，因為我唔想到後來先後悔。」、「我的媽媽已經回到天家4年，直到現在，也覺得遺憾沒有和她經歷以前所有的喜樂和歡笑，可幸她最後的五年，我能夠放下工作，全程照顧她，子欲養而親不在，大家要好好珍惜。」、「多謝提醒我哋要對父母更多包容更少埋怨，好認同你講如果佢哋冇咗某種性格特質，就未必成就到今日嘅我哋。」

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責任編輯︰陳麗薇

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