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26歲馬來西亞女歌手許佳玲被狂迷連捅8刀　‎未婚夫感慨：想你一直在我身邊

娛樂 16:37 2023/12/20

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

一對愛侶從此陰陽永隔。

26歲馬來西亞女歌手許佳玲，本來已與23歲男友劉宇揚拍好婚照準備結婚，誰不知在未成為幸福新娘前就命喪黃泉，令人心痛。

許佳玲被刺中心臟而喪命

在12月18日中午，許佳玲與一名「私追」她2年的男粉絲在餐廳吃飯，在離開餐廳後，許佳玲被追求者連捅8刀，前胸、後背同中刀。

許佳玲就因被刺中心臟而喪命，而最令人心寒的是追求者室行兇後更把遺體載回自己家中。

警方在接報後，在當天下午趕往疑犯住所，發現許佳玲遺體被安置在疑犯的車上。

另外，許佳玲的男友與弟弟在巴生中央醫院開記者會，希望能尋獲目擊命案經過的民眾提供相關資料。

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許佳玲男友：說遺憾呢也確實遺憾

而許佳玲的男友劉宇揚表示曾聽許佳玲指兇手糾纏她長達2年，因對方不死心而勉為其難見面。

在昨日（12月19日）凌晨，劉宇揚公開與許佳玲生前合照，並寫道：「這個世界不缺新鮮感，也許也不缺愛，稀有的是堅定不移的偏愛，相愛讓你覺得幸福，是因為你可以感受到對方對自己的偏愛，成為他的例外。就算人間煙火會迷人眼，被偏愛的人也從不彷惶，因為偏愛會給你扎實的安全感，這世界就是會出現一束光只為你而打，有人只為你而來」。

他又提到：「說遺憾我其實也不遺憾，因為從我們相愛的開始我都在毫無保留地來愛你；說遺憾呢也確實遺憾，因為我們還有好多相約好的事情還沒一起做」、「如果可以，我想一直在你身邊，也想你一直在我身邊。相約好我們彼此不會丟下彼此」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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