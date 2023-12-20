【投資移民】簡慧敏︰新計劃兼容並蓄具競爭力　邱達根料吸引內地、東南亞投資者

▲ 立法會議員簡慧敏。（資料圖片）

政府昨日（19日）宣布新版投資移民計劃，立法會選委界議員簡慧敏今日在一個電台節目形容，新計劃「兼容並蓄」，既保持簡單的制度，也保留彈性；不像其他國家或地區，香港的投資移民計劃分成很多不同種類，設有1,000萬元上限，讓投資者選擇投資在非住宅物業資產。

簡慧敏比較新加坡同類計劃，門檻達1000萬新加坡元（約5800萬港元），其中一類更需要經營一盤生意並聘請當地員工，認為本港投資移民計劃相對簡單，非常有競爭力。她估計，東盟及周邊國家、亞洲區10萬名超高資產淨值人士，都屬於潛在群組。

▲ 立法會議員邱達根。（資料圖片）

出席同一節目的科技創新界議員邱達根認為，3000萬元屬合理水平，之前與不少內地及東南亞朋友了解過，相信可吸引不少投資者。他又說，該計劃加上專才及高才通等計劃，可吸引更多人才來港。

邱達根續指，近兩年在加息的經濟環境下，科創公司募資融資較困難，計劃要求300萬元須投放在對香港有利的新興產業，對科技界很重要，可以推動私人資金投資者透過基金，幫助香港創科公司。邱達根又稱，疫情後香港的資產價值，例如股市估值偏低，相信能吸引內地和東南亞的投資者，透過投資移民來港。

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責任編輯：趙居逸