【新冠變異株】JN.1變異株於各國流行　世衞列為需要關注變異株

▲ 世衛將JN.1列為需要關注變異株。(網上圖片)

世界衛生組織將JN.1新冠變種病毒，列為「需要關注的變異株」，但指根據目前證據評估，JN.1對全球帶來額外公共衛生風險很低，現有的新冠疫苗可以繼續預防JN.1以及其他變異株引致的重症及死亡，但由於北半球處於冬季，JN.1變異株可能令很多國家增加呼吸道感染個案的負擔。

世衛表示，現有的新冠疫苗可以繼續預防JN.1變異株和其他正在傳播的新冠病毒變異株引起的嚴重疾病和死亡。美國在9月首次檢測到JN.1變異株。美國疾病控制與預防中心日前表示，根據最新監測，截至本月8日，當地的新冠病例中，JN.1變異株佔百分之15至29，但指出目前沒有證據顯示，JN.1變異株相對於其他當前流行的變異株對公共衛生構成更大風險。

中國國家疾控局日前表示，雖然當前JN.1變異株在中國流行比重極低，但後續受全球流行株和境外輸入病例影響，不排除JN.1成為中國國內主要流行株的可能。

新加坡政府表示，本月3日起的一星期內，新加坡新增新冠確診個案超過56000宗，較對上一個星期的數字增加七成半。同期平均每日住院人數由225人增至350人，入住深切治療部的患者由4人增至9人。新加坡政府表示，大多數病例主要涉及新冠病毒JN.1變異株。衛生部強烈呼籲民眾在人多擠迫的地方，特別是室內，要佩戴口罩。

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責任編輯：陳展棋