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親子好去處丨9大本地親子農莊推介　任摘任食士多啤梨+28米長滑草道

親子好去處 10:29 2023/12/21

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

聖誕將近，為大家推薦9大本地親子農莊，不用煩惱聖誕假期要帶小朋友哪裡放電！

聖誕將至，小朋友最開心的就是放假，不過家長們可能就要煩惱，有甚麼好地方可以帶小朋友去玩。近日的天氣已經轉涼，不妨可以考慮下到本地農莊，親近大自然！下列為各位家長精選了8個本地農莊，可以餵動物之餘，還可以盡玩滑草！

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1.天水圍大型農莊兼燒烤樂園——綠田園

天水圍綠田園全場佔地20萬平方呎，是2合1的大型農莊兼燒烤樂園，場內的動物農莊和自耕農莊均為免費參觀，小朋友可以餵食和零距離接觸動物。另外亦設有不少自費項目供大小朋友遊玩，如水上單車、刺激滑草、水上滾筒，以及最新增設的兒童電動單車等等。大型有蓋燒烤場內更設舒適的冷氣玻璃屋，十分適合一家大小來聚餐。在聖誕及元旦期間，只需$760起便可以享有4至5人的燒烤餐，套餐食材包括海鮮、肉類和飲品等，同時亦包含蜜糖、燒烤叉、餐具等的燒烤用具。 大家如果想帶小朋友玩之餘，有聚會的地方，可以考慮一下！

天水圍綠田園
地址：天水圍沙江圍側（由天華路進入）
營業時間：（遊戲設施）上午10時至下午6時、（燒烤）上午10時至晚上9時
收費：免費入場
交通方法：

  • 乘車：到達天水圍後轉乘的士 (的士站最近於天華邨/天頌苑/天瑞邨/天恩邨 )
  • 步行者：搭車到天水圍天富輕鐵站 經行人天橋沿香島中學側向公路方向過紅綠燈 轉左大直路直行（步行 約15分鐘多路程）於停車場路口進入

詳情︰【按此】

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2.童話世界農莊

位於大埔的童話世界農莊，場內最大焦點便是可以零距離接觸及餵飼兩匹白馬，大家可以購買紅蘿蔔條餵飼他們。另外亦有小山羊、白兔仔和龜龜等的動物，讓小朋友可以接觸和餵食。另外，場地亦分為多個不同區域，當中「哈比村」、「糖果村」和「旋轉木馬」則為主要的打卡位。而「兒童樂園」則提供了多項玩樂設施給小朋友放電，包括滑梯、鞦韆、彈床、沙池等。

童話世界農莊
地址：大埔鳳園路8號
開放時間：星期一至五1pm-6pm，星期六、日及公眾假期10am-6pm
入場費：成人$98、3至12歲小童$88
交通：大埔墟港鐵站轉乘坐小巴20P
電話：5178 3222
詳情︰【按此】

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3.蝶豆花園

蝶豆花園有機農莊佔地50萬呎，場內不但可以餵飼和近距離接觸6隻可愛的羊駝外，還有馬匹、兔子和首次於香港出現的黑鼻羊等。蝶豆花園另一賣點是巨型人工湖，可以坐上天鵝觀光船，或餵飼巨型錦鯉。小朋友還可以在「蝶豆花長廊」認識蝴蝶、花朵相關的知識，同時亦有蜂園、蔬菜種植區及森林區可以參觀。農莊內亦有木製競技場、沙池、彈床、繩網陣等的遊樂設施、以及DIY工作坊，各位可以親身製作拓印環保袋、祈福牌等。小朋友在這裡不但可以親近大自然，還可以自製手作，必然是親子遊玩的好去處！

蝶豆花園
地址：大埔鳳園路8號
開放時間︰每天10am至6pm
入場費：成人$200、3至12歲小童$150；不足3歲或以下免費入場丶長者半價。
致電或WhatsApp：6583 5111
交通：大埔墟港鐵站轉乘坐小巴20P
詳情︰【按此】

4.有機薈低碳農莊菠蘿園

菠蘿園位於元朗錦田，故名思義園區是菠蘿作為主題，場內設有不少玩樂設施，包括充氣城堡、彈床、釣玩具魚池、滑梯、氹氹轉、韆鞦、平衡木、小火車等等。另外小朋友還可以餵飼兔仔、小羊和羊駝，更可以參加製作鳳梨酥、菠蘿特飲的工作坊！園內的四圍亦有不少充滿田園風的打卡位，讓大家合照留念。

有機薈低碳農莊－菠蘿園

地址：元朗錦田四排石村
開放時間︰每天10am至6pm
入場費：成人$150、3至12歲小童$100；不足3歲或以下免費入場丶長者半價；設親親羊駝快閃食玩門票套餐每位$268。
WhatsApp：55792178
註︰基本入場不需預約
交通：於港鐵錦上路A出口徙步約5分鐘 
詳情︰【按此】

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5.朗屏士多啤梨園

朗屏士多啤梨園佔地20萬平方呎，入場費用全免，果園內有各種不同的士多啤梨，當中有約10種來自日本的士多啤梨，分別是茉莉香、紅臉頰、甜莓、妙之香、淡雪、牛奶草莓、早玉女、穗之香等等，同場亦有兩種人氣台灣士多啤梨久久香和紅寶石。除了摘士多啤梨外，還可以餵小羊和食原隻燒雞！如果想摘士多啤梨，又想接觸小動物，可以考慮到此玩樂！

朗屏士多啤梨園
地址： 元朗大棠路大棠村（牌坊後面 – 球場側）
電話： 9251 8926 
營業時間： 8am-6pm 
收費： 免費（毋須預約） 
詳情︰【按此】

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6.大棠有機生態園

位於元朗的大棠有機生態園，全場佔地7萬呎，園內有三個品種的士多啤梨，包括紅寶石、法蘭地及牛奶草莓，園內進食士多啤梨都是無限時任吃，但就只可以進入士多啤梨園內一次，如果在園內吃不完想帶回家就要按磅計算價錢。除了士多啤梨外，場內亦有種植其他蔬果，如荔枝、龍眼、木瓜等。另外在生態園內，設有逾35個景點設施，大家可以到動物村餵飼小羊和魚之外，還可以體驗騎馬，而場內還設有大型戶外滑草場，小朋友可以盡情享受滑草的樂趣！

大棠有機生態園
地址： 元朗十八鄉大棠山道11號 
電話： 2470 2201 / 2470 2255 
營業時間： 9:00am-6:00pm, 每天最後售票時間為 5:00pm 
入場費： 免收入場費，按重量收費 
交通方法： 

  • 可乘西鐵到「朗屏」站B出口 再轉乘K66接駁巴士到大棠山道路口下車 再沿小路步行約15分鐘，直達本園售票處。
  • 紅色專線小巴 於元朗大馬路(又新街站)即恆香老婆餅店下車 再沿路步行至千色廣場斜對出的麗都讌客酒樓 轉乘搭 元朗至大棠 紅色專線小巴 再沿小路步行約15分鐘便可到達。 
  • 香港及九龍人士往三號幹線及大欖隧道(出口13) 沿慢線駛往博愛迴旋處 選「天水圍 / 屯門/元朗(南)方向」駛往第二個迴旋處 再選「元朗南」出口，左轉往大棠方向駛至「大棠道」 沿路依指示牌至大棠村「僑興路」 再轉入大棠山道直上至右邊見「大棠有機生態園」路牌駛入。

詳情︰【按此】

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7.上水天光甫士多啤梨園

位於上水的天光甫士多啤梨園，佔地約3萬平方呎，入場無須收費，均按磅數計算。以以往為例，園內有紅顏和妙香7號兩個日本品種的士多啤梨，另外還有其他時令有機蔬菜，按現時冬季就有豆苗，荷蘭豆，紅菜頭，油麥菜，芥蘭，菜心等。

上水天光甫士多啤梨園
地址： 上水天光甫 (76K-天光甫巴士站對面) 
電話： 9377 4599、9768 3760 
營業時間： 9 – 6pm 
入場費： 免收入場費，按重量收費 
交通方法： 

  • 上水火車站轉乘 (約10分鐘車程) 17號紅頂小巴(元朗上水) 
  • 叫天光甫落車 50K 51K 50A-專線小巴天光甫落車 76K 九巴 (上水→元朗) 
  • 金錢村巴士落車 的士約$20元 天光甫 巴士站落車
  • 駕車人仕：由元朗/3號幹線來，又不熟路的，建議經上水回旋處來，較易找、行車時間差不多。 

詳情︰【按此】

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8.元朗信芯園農莊

農莊除了摘蔬果和接觸動物外，還可以賞花！作為香港賞花勝地的元朗信芯園農莊，園內在不同的季節都會盛放著色彩繽紛的花海，如薰衣草、波斯菊、紫藤花、玫瑰花等等。另外，園內亦有多個日本風的打卡位，包括水上赤紅鳥居、油紙傘、花隧道等等。現時12月園內正值香水百合的花開花期，大家不如藉今個聖誕觀賞一場鮮花盛放的浪漫花海。

元朗信芯園農莊
地址： 新田信芯園
開放時間： 9am-6pm 
費用： 入場費 $50／手帶 
前往方法： 

  • 信芯園農莊村內沒有任何車位，請使用公共通工具入場
  • 由元朗前往：九巴76K、紅色小巴17、綠色小巴75、76
  • 由上水前往：九巴76K、紅色小巴17，可以於石湖圍落車，步行5分鐘即可到達

電話： 96216012 (Whatsapp) 
詳情︰【按此】

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9.沙頭角農莊

沙頭角農莊內設有多項遊樂設施，當中包括場內必玩的飛索體驗、28米長的滑草道、手搖船、漂移車、單車以及供幼兒玩樂的滑板車、彈床及乒乓球等等。另外還有羊公館，小朋友可以餵飼和觸摸小羊。場內亦有大型燒烤場，大家可以任食燒烤！

沙頭角農莊
地址：沙頭角公路石涌凹段60號
開放時間：10:30am-4:30pm
收費︰【按此】
前往方法: 

公共交通工具

  • 專線小巴55k (上水港鐵站旁小巴總站) 車程約30分鐘
  • 巴士78k (上水港鐵站) 車程約40分鐘

自駕

  • 最新可經香園圍公路至本園(九龍塘至園區，車程 30-40mins)
  • 在龍山隧道出口落迴旋處，第四個出口“沙頭角”箭咀方向入沙頭角公路
  • 約70停車位由村民供應(必須預約，現場付款，⽇泊$80 <1030-1645> )

詳情︰【按此】

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責任編輯：王明芳

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