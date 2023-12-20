校長專訪丨外語課音樂劇發掘學生潛能　德望新增IGCSE課程擴闊升學路

▲ 德望學校新增IGCSE課程，希望助學生擴闊升學路。

【直資中學/傳統名校/德望學校/校長專訪】位於清水灣道的直資中學德望學校是本港的傳統名牌女校之一，以培育新一代女性領袖為目標，德望校長Dr. Gary James Harfitt指出，校方對學生有高期望，致力提升她們的自信。德望亦從今學年起，在原有課程上加設IGCSE課程，擴闊學生的升學途徑。

德望學校校長Dr. Harfitt是前香港大學教育學院副院長，他在1989年來港，在香港大學完成教育文憑課程後，1994年來到德望學校擔任英文科老師，直至2002年他加入香港大學教育學院，完成博士課程，當上副教授。

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德望學校校長憶新冠疫情

Dr. Harfitt坦言，他原打算在港大任教直至退休，然而他在2019年卻收到邀請來德望學校當校長，他面試當日回到熟悉的地方，甚至見到一些過往曾共事的老師，

我覺得有種回家的感覺，所以想挑戰自己。

德望學校擁有69年歷史，幼稚園部、小學部及中學部都在同一校舍，中學以英語為主要教學語言。Dr. Harfitt在2021年1月重返德望學校，正值新冠肺炎肆虐之際，甫上任就在沒有學生的校園，與副校長周志洪處理停課、網課及復課等事宜，希望令學生維持學習進度。除了恆常課程，校方亦邀請來自澳洲的老師為中一學生提供英文口語課，另有由大學老師教授的寫作堂等。

▲ 德望學校校長Dr. Harfitt與副校長周志洪在新冠疫情期間，安排網課及復課事宜。（陳慧安攝）

德望學校新增IGCSE

德望學校為讓學生在升學上有更多彈性，從今學年（2023/24年度）起加入英國國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）課程，中二學生可選修IGCSE英文，下學年起會加入IGCSE數學及3個科學科目，另若學生想自修IGCSE中文科，校方會提供適切協助。

Dr. Harfitt強調，IGCSE並非強制性，也不是取代DSE，校方暫未有計劃加設IB或GCE A-Level課程，選修IGCSE的學生，須在平日活動課、放學後或假期補課，不會影響正規課。校方期望有興趣修讀IGCSE的學生，能於中二至中四期間完成6個科目課程及考試，之後可以專心應付DSE。

我們也在原有課程作出修改，例如中三的英文科會以IGCSE課程取代Literacy Cycle，這會使課程變得更具挑戰性。

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德望學校發掘學生潛能

事實上，德望學生過往在DSE公開試成績優異，在2013年、2018年及2023年各出產過一名7科5**狀元。此外，德望學校在校際音樂節、朗誦節和田徑比賽等都有出色表現。

德望學生擁有如此佳績，除了歸功於她們自身努力，Dr. Harfitt認為，老師亦功不可沒，他們經常利用課餘時間為學生補課、支援學生需要。此外，學校亦聘請舊生回校為師妹們補習，部分人剛升上大學，對DSE考試記憶猶新，能為師妹提供最有用的應試貼士。

德望學校對學生有高期望，積極發掘她們的潛能，並給予她們機會發揮。Dr. Harfitt指出，校方雖沒有強制性的「一人一體藝」，但會鼓勵學生參與不同活動，從中一起可加入不同課外活動，例如合唱團、話劇等表現自我。周志洪副校長補充，中二學生有外語課程，測考不會計算學期總分，讓學生可以享受學習，提升興趣。

此外，中三、中四學生會帶領校內不同學會；中四各班會在活動課時間，籌備一套音樂劇，學生按著校方訂立的主題，每周一起討論、作曲、填詞和綵排，在學期完結前向全校公演，讓學生有機會發揮所長，過程中老師會認可她們的付出和努力，令她們更願意嘗試新事物。

Dr. Harfitt亦提及，德望每周三的第7節課是全校閱讀課，早前有兩位女生在暑假期間出版了自己撰寫、並於寫作賽事中獲獎的書本，校方便邀請她們在閱讀課分享自己的創作過程，

學生當日的演說很有自信，因為她們在分享一件自己熱愛的事。

▲ 德望學校在2023年DSE誕生一位7科5**狀元，另有多名學生取得優異成績。（陳慧安攝）

德望學校校友提供職場實習機會

德望學校設有升學就業輔導組，為學生提供生涯規劃，例如德望學校與舊生會合辦師友計劃（Mentorship Program），由校友為師妹提供適切的升學輔導及建議。另外，校方亦會邀請舊生到校演講，提供職場面試工作坊等。

Dr. Harfitt指出，每年校方都會安排中五學生到本地企業實習5日，不少實習機會都由來自各行各業的校友提供，當中不乏醫生、律師、會計師等專業人士，

我們為學生提供機會，鼓勵她們勇於嘗試、敢於挑戰，因為如果你不願意冒險，就不能改變。

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記者：林愛娜