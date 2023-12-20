產前產後丨孕婦頭暈臉色蒼白慎防貧血　營養師教3招揀啱補鐵食物

▲ 孕婦頭暈臉色蒼白慎防貧血，營養師教3招揀啱補鐵食物。

【懷孕/孕婦/貧血/缺鐵性貧血/補鐵食物】不少準媽媽在懷孕期間都會出現頭暈、疲倦、臉色蒼白的情況，原來有可能是缺鐵性貧血，有營養師分享3招飲食貼士，除了多攝取含豐富鐵質的食物外，亦要留意食物配搭禁忌，避免阻礙鐵質吸收。

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台灣營養師余朱青在Facebook專頁發文，指與營養缺乏相關的貧血類型有以下5種：

缺鐵性貧血

小球性貧血（缺乏維他命B6）

巨球性貧血（缺乏葉酸）

惡性貧血（缺乏葉酸、維他命B12）

溶血性貧血（缺乏維他命E）

準媽媽在孕期要補充足夠鐵質，以提供自身及胎兒所需。另外孕婦在分娩時亦會流失大量血液，同時流失鐵質，而嬰兒亦需預先儲存大量鐵，供出生後6個月使用。在鐵質供不應求的情況下，便容易造成孕婦常見的缺鐵性貧血。

預防缺鐵性貧血飲食貼士

為此，余朱青分享了預防缺鐵性貧血飲食3部曲，並推薦相關食物，幫助孕媽媽預防貧血。

1.補充足夠鐵質

19至50歲女性建議每日攝取15毫克鐵質，另建議於懷孕第三期開始每日增加30毫克，有助預防早產、貧血，以及嬰兒出生後生長發育遲緩的問題。

富含鐵的食物包括紅肉、海鮮、內臟類、深綠色蔬菜、豆類等。如飲食中鐵質攝取不足，可補充鐵劑，但須留意可能會引致便秘，建議遵循醫囑服用。

2.補充促進鐵吸收的食物

植物性鐵質吸收率較動物性鐵質低，建議搭配維他命C，有助促進鐵質的吸收。富含維他命C的食物包括番石榴、奇異果等。

3.減少干擾鐵吸收的食物

補充鐵質時，避免與高單寧酸、植酸、草酸、鈣的食物一起食用，因為與鐵結合或競爭吸收，繼而降低鐵質的吸收率，建議間隔1至2小時食用。避免與鐵質同時食用的食物包括茶、咖啡、巧克力、乳製品、鈣片等。

余朱青又建議，孕媽媽要先釐清自身貧血的源頭，才能加以治療，並非一昧補鐵便有好氣色。

內容獲「余朱青 營養師」授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊