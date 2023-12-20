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英國教育丨前教師媽媽移英子女功課量銳減　校園重視多元發展：小朋友開心

升學教育 17:53 2023/12/20

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前教師媽媽移民英國後，受訪分享子女校園生活。

移民不是一個簡單決定，前中學教師兼兩孩媽媽Joyce，在去年舉家移民英國，由選擇落腳點、為子女揀學校等等，一步步建立新生活。Joyce受訪分享，香港與英國的校園生活很不一樣，功課量相對減少，也有多元興趣活動可由學生自行選擇，對小朋友來說相對輕鬆愉快。

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Joyce是在2022年2月萌生移民念頭，由於她本身是乳癌康復者，曾經自覺「移民好像有點不負責任」，怕自己若身處異地，病發時會辛苦丈夫。但到了2022年本港疫情嚴重爆發，她和兒子及女兒留在家中Zoom，眼見小朋友學習出現困難；而她亦覺得教學工作不順，學生難以集中；在與丈夫商量後，她在4月辭職，一家四口於7月移民。

Joyce一家四口在2022年7月移民英國。（受訪者提供）

選擇落腳地是最花時間，但Joyce盛讚英國資料很透明，醫療資訊、學校資訊等都可在網上找到。Joyce的兒子原本比女兒高一年級，兒子在香港原本讀小學5年級，移英後跳級成為6年級生（year 6），今年正式升中。

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校園重視閱讀 功課量銳減

Joyce表示，英國校園生活和香港很不一樣，第一就是小朋友的書包內是無書，不用帶甚麼東西，女兒上學時帶的只是小食及午餐：

我會覺得小朋友的校園生活，對他們來說應該是輕鬆愉快，因為小朋友都不喜歡做功課。

但Joyce亦補充，這並非小朋友完全無功課。校園重視閱讀，一對子女去年讀的小學都有Reading Record（閱讀紀錄），書寫讀後感；而Joyce發現，老師會讀書給女兒聽，變相令女兒輕鬆一點。此外，兒子讀year 6時為準備考SATs（Standard Assessment Tests），學校也有一些數學練習，但老師表示可選擇交或不交功課，彈性很大。

現時兒子已讀中學，數學功課可自行揀難易度，做完後再在手機APP內按完成。Joyce認為這裡的校園生活相對來說不只是功課，更側重閱讀的重要性：

所以對小朋友來說，他們會有多些養分。但對家長來說，會覺得做好功課就好。

回想初到埗，Joyce的內心有點不安樂，好奇「為甚麼一點功課也沒有」。直到大半年後，她為兒子考SATs做準備，會給他準備些數學練習、SATs公開試，讓他嘗試做。由於兒子是跳級讀year 6，有些考試內容真的不認識，再加上以前是用中文學數學，也要讓他適應轉回英語。

不以分數標籤小朋友 課外活動由孩子主導

Joyce女兒讀的小學每周都有默書，但就僅默10個單字，而成績如何無從得知，因為老師是不會把成績派回來。Joyce認為這裡的人普遍不那麼著重學習，她的女兒讀year 4時做數學功課，成績雖然有派回來，但她發覺在家長群組中，家長們都會覺得不應用分數去標籤小朋友：

他們會著重真的很鼓勵性，所以對小朋友來說，他們的成長不會有太多學習壓力。

Joyce分享，兒子的中學有些課外活動，是可以自行網上報名，但就發現原來家長帳戶只可用來瀏覽資料，孩子的帳戶才可用來報名。

這裡沒有給家長太多權限，覺得你要放手給小朋友，尊重他們的選擇，變了是他們自行選擇想揀的課外活動，他自己按掣去揀，我無這個權力。

而兒子中學也有不同活動可供參加，包括魔術學會、LEGO學會等。至於Joyce女兒所讀的小學，體育堂會比較多，一星期2次，每次1小時，適逢冬天就每周四會有游泳班，並且會有些不定期活動，如老師會帶學生去博物館教授羅馬歷史。

對小朋友來說，這裡的發展比較均衡，課外活動有動態、靜態，現在小朋友都享受校園生活、開心的。

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Joyce認為，英國校園生活對小朋友來說算是容易適應。在學校編制上對學生和老師都有好處，就是休息時間不僅限於聖誕假、復活假、新年假這些長假，而是在每個Term之間都會有個Half Term，能做到真正鬆弛有道，對大人小朋友都有好處。

Joyce的媽媽很支持她的移民決定。（受訪者提供）

Joyce直言，移民真的是一個很重大的決定，要跟家人、另一半去討論商量才做決定，過程中難免有很多擔心，因此前期就要多做資料搜集，讓自己心定下來一點。談到移民決定，Joyce表示因為自己父母年紀都大，離開感覺好像很不孝：

感恩好在我有弟弟在這裡，我覺得有家人支援也很重要。

而Joyce的媽媽也很支持她的移民決定，現時靠FaceTime和媽媽見面，令Joyce的子女也不會有思鄉之情。她認為，這些都是科技帶給人們的便利。

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責任編輯：陳昊淋

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