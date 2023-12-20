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無錢有樣睇丨內地女數12大窮男特徵　港男驚訝似自己：中咗10個

休閒消費 17:38 2023/12/20

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

一名內地女子在討論區發文力數12個窮男特徵，細分了性格、形象和工作方面，引來熱烈討論。

一個人窮或富有，是否真的有樣睇？雖然很多有錢人也穿得很平凡，但性格和氣質上，與窮人確實有分別。一名內地女子在討論區發文力數12個窮男特徵，細分了性格、形象和工作方面，引來熱烈討論。帖文更被轉載至本港的討論區，有港男驚訝好準：「10樣都中，真係好準！」

該名內地女網民以「什麼男人一眼看起來很窮？」為題發文，她提到因為自己也是一位窮人，所以容易「識別同類」，而且可從女性角度訴說感知，於是她用主觀角度分析窮男在性格、外形和工作上的12個特徵。

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【性格方面】

1. 沒有自信 喜歡附和

說話做事沒有自信。喜歡附和他人，經常會發出沒什麼意義又有點尷尬的笑聲。

2. 有小聰明但膽小

小聰明無法從根源解決問題，處事繞來繞去，又不敢直接找關鍵人物正面溝通或索性直接做，導致問題遲遲無法解決。

3. 沒有領導能力

意見不容易被尊重。不習慣或不知道如何合理的發號施令。做決策也全憑感覺，經常被下屬公開質疑。

4. 少參與社交場合

參與社交場合應該不多，會說一些忽發奇想，又有點不合時宜的話，直接讓對方不知道怎樣接話題，然後就冷場了。

5. 因節儉聊不上吃喝玩樂話題

因為很節儉、控制消費，對吃喝玩樂的話題很貧乏，雖然很想參與對話，但往往也想不出很特別、很能帶動氣氛的主意和話題，所說的話也稍為有點無聊。

6. 有虛榮心

有點小虛榮，吹牛是有，但也不是那麼罪無可恕。

【外形方面】

7. 沒有保養

到了一定年齡，身材容易走樣，可能會出現病容。家庭不好，飲食習慣不合理，這種持續性的影響，有大機率延續到壯年。在身材和健康上會有所體現，容易有一些慢性疾病。

8.  皮膚牙齒不健康

排除疾病因素，皮膚、牙齒的管理，較大機率不太理想。看起來沒那麼光滑潤澤，甚至沒有管理健康的意識。

9. 在意外表但又不自理

在意外表，但又無法把個人衛生、穿裝打扮、體形管理這些事處理得比較恰當。

【工作方面】

10. 不敢得罪人

能升上來，都是因為資歷深，一般是副職。做正職，不敢得罪人，不敢去爭取利益，就是原罪，很難獲得擁護與尊敬。

11. 勤力但腦袋不靈活

思考問題的方式比較局限。能指點但無法改變他人思考問題、解決問題的方式。人很勤快，但腦子很懶惰。

12. 不敢轉工

加薪全靠公司的加薪政策，又不敢跟直屬上司談判，爭取自己的合理待遇。

港男網民：好似講緊我

帖文引起內地網民熱議，有網民讚揚樓主分析得好，是個聰慧的女生，「全中，更慘的是我連下屬都沒有」、「感覺就是周圍大多數人呢」，但有人卻認為觀點太膚淺，「真不怪有人能騙幾百個女人當朋友。」其後帖文被轉載至本港的討論區，不少網民均表示同意觀點，有人還揚言好準，點擊圖片即睇網民意見：

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責任編輯：王明芳

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