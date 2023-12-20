【甘肅地震】香港各界踴躍捐款支援　李嘉誠基金會、馬會各捐2000萬元

▲ 救援人員在甘肅省臨夏州積石山縣大河家鎮進行救援。（新華社）

甘肅臨夏州積石山縣前晚發生6.2級地震，造成逾百人傷亡。連日來香港各界人士、機構和團體透過中聯辦向內地積極捐款，支援抗震救災工作，其中，李嘉誠基金會和香港賽馬會各捐款2000萬港元。

另外，信和集團以黃廷方慈善基金名義，捐款200萬人民幣；港區省級政協委員聯誼會捐款200萬港元；香港友好協進會捐款100萬港元；工聯會捐款30萬港元；香港甘肅聯誼會捐款10萬港元、會長趙東平以個人名義捐款20萬人民幣和20萬元物資。

李嘉誠表示，希望為受災地區薄盡綿力，以應賑濟所需，他祝福災區人民早日重建美好家園。馬會行政總裁應家柏亦稱，希望透過緊急救援協助災區民眾渡過難關，早日恢復正常生活。

中聯辦對各界支援表示衷心感謝，「大家的義行善舉展現了香港同胞與內地血濃於水、守望相助的可貴精神。」

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記者：戴朗希