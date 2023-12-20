【提防詐騙】短訊發送人制度登記制12.28實施　23電訊商以「#」開首名稱發SMS僅1情況例外

▲ 「短訊發送人登記制」將於下周四（28日）起率先於電訊業實施。（資料圖片）

為提防電話及短訊（SMS）詐騙，通訊辦今日（20日）公布，「短訊發送人登記制」將於下周四（28日）起率先於電訊業實施，23個登記電訊商發出短訊予本地流動服務用戶時，將使用「#」號開首的「已登記的短訊發送人名稱」，以助市民識別短訊發送人身分；未獲認證、名稱包含「#」的短訊將被電訊網絡攔截；惟基於技術問題，可供用戶直接回覆的續約短訊等情況，登記制並不適用。通訊辦預期押後至明年首季將登記制擴展至銀行業。

登記制將以白名單方式實施，由通訊辦設立短訊發送人登記冊，以保存「已獲認證的發送人」及其以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」最新記錄，日後透過更新登記冊列出日後新加入的公司及機構。

通訊辦助理總監（規管）湛兆仁表示，目前全港逾100間電訊商之中，市佔率較大的23個主要電訊商均已參加登記制。市民可透過通訊辦網站查閱首批參與名單；至於相關「已登記的短訊發送人名稱」名單，將於制度實施首日、即12月28日上載至通訊辦網頁。

12月28日起實施「已登記的短訊發送人名稱」例子如下：

和記電話：#3HK、#SoSIM、#3HK_Renew、#My3_App

數碼通：#SmarTone、#SMC Plus、#PaybySTBil

中國移動香港：#CMHK、#CMHK_SIM、#CMHKebill

香港移動通訊：#1010、#csl、#cslPrepaid、#ClubSim

Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited：#HKT、#Netvigator、#MyHKT、#HKTprepaid

香港寬頻網絡：#HKBN、#HKBNMobile、#HKBN-CS

通訊辦稱，近年警方接獲不少冒充電訊商的欺詐短訊舉報，被問到措施防騙成效多大，通訊辦未有提供相關數字。過往不少欺詐短訊亦涉及冒充銀行，通訊辦早前曾表示，目標在本年底於銀行業試行登記制。湛兆仁今表示，銀行業需要更多時間測試，現預期於明年第1季將登記制擴展至銀行業。

不過，登記制並不適用於「可供接收者以發送人號碼直接回覆的短訊」，例如部分電訊商會發送續約短訊，要求用戶回覆數字，以選擇加購上網數據量，此類短訊不會採用「#」開首的發送人名稱發出，將繼續以電話號碼發出相關短訊。

湛兆仁解釋，基於營運需要及技術問題，電訊商或需用戶正面回覆短訊。此類短訊不用「#」號認證，會否造成漏洞？湛兆仁指，過往不少騙徒透過短訊傳送釣魚網站，要求市民轉帳金錢，至於要求市民直接回覆的短訊，並無相關轉帳問題。

湛兆仁亦說，登記制將設4個月過渡期，即直至明年4月28日，參與電訊商仍有機會沿用現行做法、不採用「#」開首的名稱發送短訊。他提醒市民如有懷疑，可聯絡相關營辦商查詢短訊真假。

至於近年釣魚訊息泛濫的通訊軟件WhatsApp及Signal等，湛兆仁指，有關軟件不受通訊辦規管，故登記制亦不會涵蓋有關軟件短訊。

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記者：馮琪雅