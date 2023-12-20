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【蔡天鳳案】前夫3父子加控阻止合法埋藏屍體　明年1月交付高院前家姑轉介區院處理

社會 16:50 2023/12/20

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九龍城裁判法院（資料圖片）

28歲名媛蔡天鳳被殺案，前夫鄺港智一家四口被控謀殺及妨礙司法公正罪，另兩男女涉協助前夫潛逃往澳門，被控意圖妨礙拘捕罪犯罪，6名被告今（20日）於九龍城裁判法院再訊。各被告續暫時毋須答辯，鄺氏三人被加控1項阻止屍體合法埋葬罪，案件將會在2024年1月29日進行交付高院的程序，前家姑案則轉介區域法院處理。其餘兩男女一案仍須等候法律意見，押後2024年2月再訊。前夫一家續還押，另兩男女續准保釋。

被告為死者前大伯鄺港傑（31歲，司機）；前家翁鄺球（65歲，退休人士）、前家姑李瑞香（63歲，退休人士），以及前夫鄺港智（28歲，無業）。鄺氏三父子同被控1項謀殺罪，前家姑被控1項作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪。

控方今申請加控鄺氏三父子1項阻止屍體合法埋葬罪，並申請將案件交付高等法院審理，申請案件押後至2024年1月29日，於東區裁判法院進行交付高院的程序。

至於前家姑的控罪，控方指將轉介區域法院處理，申請押後至2024年1月31日再訊，以待準備轉介文件；兩名涉協助前夫潛逃的男女一案，控方指有待最終法律意見，申請押後至2024年2月29日再訊。

署理主任裁判官香淑嫻批准押後案件，並反對前家姑保釋申請。前夫一家續還押，兩男女續准保釋。

控罪指，鄺氏三父子於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村一單位地下謀殺女子蔡天鳳；以及於同年2月21日與2月23日之間，在大埔汀角路龍尾村一單位地下，阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。

李瑞香則被控於同年2月23日，在香港意圖妨害司法公正，銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料。

另兩案男女被告林舜（41歲），報稱遊艇公司職員及無業潘巧賢（29歲），各被控1項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，涉安排鄺港智乘搭遊艇逃往澳門。

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記者：陳曉欣

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罪案 蔡天鳳 九龍 東區 澳門 謀殺 香港 九龍城 大埔

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