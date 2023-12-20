【特首訪京】李家超拜訪發改委　就融入國家發展大局工作交換意見

▲ 李家超與鄭柵潔會面。（政府新聞處圖片）

特首李家超今日在北京拜訪國家發展和改革委員會，與黨組書記、主任鄭柵潔會面，就香港積極融入國家發展大局的各項工作交換意見。李家超傍晚返港。

李家超感謝發改委支持香港鞏固和落實「十四五」規劃下的「八大中心」定位；亦感謝發改委一直以來推動和支持香港參與粵港澳大灣區建設和「一帶一路」等國家戰略。

他表示，港府全力鞏固和持續發展香港「八大中心」定位，確保競爭力和經濟持續發展，包括發展「總部經濟」，開拓國內國際雙循環所帶來的龐大機遇；鞏固和發揮金融服務優勢和擴大與內地金融市場的互聯互通；拓展全球經貿網絡和推展區域合作；推進《香港創新科技發展藍圖》，以產業導向為原則，推進「新型工業化」；全力推動文化創意產業的發展，發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢等。

李家超又提到，港府推出《北部都會區行動綱領》，深度對接大灣區整體規劃，將促進香港與其他大灣區城市更緊密的合作。港府亦全力支持中央公布的《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，並將與深圳共同推進港深兩個園區的協同效應，優勢互補。

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責任編輯：趙居逸