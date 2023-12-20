十優港姐丨麥明詩狀態大勇騷身段　網民大讚Louisa：靚到一個點【多圖】

▲ 「十優港姐」麥明詩狀態大勇！

「十優港姐」麥明詩（Louisa）事業愛情兩得意，在今年9月「升格」當上市公司非執董，一年董事袍金連同顧問費可達136萬元。另外，與靚仔機司男友盛勁為愛得火熱，早前麥明詩接受媒體訪問已坦言彼此對結婚有共識。

在日前，麥明詩上載一批朋友為她慶生的生日照當中，其中一張照片有男友盛勁為身影，盛勁之後更在個人IG轉載這張與女友的「生日合照」，並寫上「好靚女」放閃，甜蜜到爆。

十優港姐丨麥明詩分享生日與男友合照 盛勁為超識做氹女友：好靚女

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雖然麥明詩現時已專行並非全職藝人，不過仍然接拍廣告及出席公開活動。

在大前日（12月17日），她便為現身沙田馬場出席珠寶首飾連鎖店贊助的賽事活動，並擔任主禮嘉賓。

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到昨日（12月19日），麥明詩才把當日出席馬場的照片上載到個人社交平台，並寫：

很高興能參與週日於沙田馬場舉行的「六福珠寶賽馬日」。天氣雖然寒冷，但氣氛非常熱烈；六福珠寶的璀璨天然鑽石首飾及特製頭飾更讓我閃耀其中。我與一眾來賓一同欣賞多場精彩賽事，感受「愛很美」，享受了一個美好的假日😊

相中的她穿低胸晚裝，把曲線身段盡展，狀態比當年參加選美時更佳，難怪網民紛紛留言大讚：「冇得輸。。100分」、「so pretty and so elegant :)」、「好靚！公主👸🏻一樣、條裙一樣咁靚」、「靚到一個點」。

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