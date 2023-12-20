【烏蠅頭列車】烏蠅頭列車明天開放予公眾參觀　於灣仔「水上運動及康樂主題區」展出 　

▲ 「烏蠅頭」列車明天開放予公眾參觀。（林宇翔攝）

兩卡已退役的「烏蠅頭」列車進駐灣仔「水上運動及康樂主題區」，明天（21日）正式開放予公眾參觀。

第一卡列車車廂內部設計分為兩區，一區原汁原味保留烏蠅頭車廂，另一區則加入聖誕限定的黑白手繪風中央車站設計。聖誕佈置將由明天開放至明年一月初，供市民「打卡」。

第二卡車廂則把座椅及扶手等部件移除，成為多用途工作室，供社區團體舉辦活動或工作坊等。多用途工作室後方的駕駛室門則換上透明玻璃門，讓市民一睹駕駛室。

市民可經新設的樓梯或階梯式設計的「海濱站」月台進入車廂參觀，主題區展示車廂位置亦設置站牌、觀景台、圓形多用途廣場、人造草地、遮陽設施和夜光步道，為市民提供一個滿載集體回憶的公共休憩空間。車廂開放時間為上午10時至晚上10時，戶外的「海濱站」則24小時開放。

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港鐵公司透過「退役列車保：傳計劃」，將兩卡已退役的「烏蠅頭」列車捐贈予發展局，於今年9月14日經水路運送至灣仔海濱主題區，作展示及公共活動空間。重置的退役列車為海濱加入具香港特色的新地標，亦紀念東鐵綫順利延伸過海，直達港島，成為本港第四條過海鐵路，以另一形式跨越維港，活出「第二生命」。

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記者：吳穎嵛