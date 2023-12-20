萬千星輝頒獎典禮2023丨獎項十強名單出爐　‎阿佘大熱入圍陳山聰爭男配【內附名單】

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2023》各大獎項的十強名單出爐！

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於明年1月14日舉行，今日（12月20日）於電視城舉行記者會公布各大獎項的十強名單！

每年的視帝、視后誰屬都備受關注，佘詩曼憑《新聞女王》Man姐一角大熱成為十強之一，曾奪視帝的陳豪、陳山聰、馬國明、陳展鵬就同樣有份成為「最佳男主角」十強！

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「Man姐」佘詩曼大熱入圍

「最佳劇集」最後10強名單：

06《隱形戰隊》

07《法言人》

10《靈戲逼人》

11《破毒強人》

12《寵愛 Pet Pet》

13《你好，我的大夫》

14《香港人在北京》

15《羅密歐與祝英台》

16《叠影狙擊》

17《新聞女王》

▲ 部份入圍最後10強的藝人現身記招。（影片截圖）

「最佳男主角」最後10強名單：

01《愛‧回家之開心速遞》單立文

09《隱形戰隊》陳山聰

13《靈氣逼人》張振朗

15《破毒強人》陳豪

16《破毒強人》蕭正楠

17《寵愛Pet Pet》周嘉洛

18《你好，我的大夫》何廣沛

19《香港人在北京》陳展鵬

23《叠影狙擊》黃宗澤

25《新聞女王》馬國明

「最佳女主角」最後10強名單：

01《有種好男人》李佳芯

08《隱形戰隊》劉佩玥

14《靈戲逼人》龔嘉欣

15《破毒強人》胡定欣

17《寵愛 Pet Pet》林夏薇

18《你好，我的大夫》蔡思貝

19《香港人在北京》吳若希

21《羅密歐與祝英台》陳茵媺

24《新聞女王》佘詩曼

25《新聞女王》李施嬅

▲ 「Man姐」佘詩曼人氣強！

「最佳男配角」最後10強名單：

08《新四十二章》鄭子誠

12《隱形戰隊》林子善

13《法言人》張頴康

21《破毒強人》何廣沛

22《破毒強人》馬貫東

27《你好，我的大夫》吳偉豪

29《香港人在北京》吳業坤

36《新聞女王》譚俊彥

37《新聞女王》鄧智堅

39《新聞女王》陳山聰

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「最佳女配角」最後10強名單：

12《隱形戰隊》劉穎鏇

15《一舞傾城》陳星妤

18《隱門》劉佩玥

23《破毒強人》郭柏妍

28《香港人在北京》戴祖儀

29《香港人在北京》傅嘉莉

30《羅密歐與祝英台》蔣祖曼

35《新聞女王》高海寧

36《新聞女王》何依婷

37《新聞女王》王敏奕

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