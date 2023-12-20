萬千星輝頒獎典禮2023丨獎項十強名單出爐 阿佘大熱入圍陳山聰爭男配【內附名單】
《萬千星輝頒獎典禮2023》將於明年1月14日舉行，今日（12月20日）於電視城舉行記者會公布各大獎項的十強名單！
每年的視帝、視后誰屬都備受關注，佘詩曼憑《新聞女王》Man姐一角大熱成為十強之一，曾奪視帝的陳豪、陳山聰、馬國明、陳展鵬就同樣有份成為「最佳男主角」十強！
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「Man姐」佘詩曼大熱入圍
「最佳劇集」最後10強名單：
06《隱形戰隊》
07《法言人》
10《靈戲逼人》
11《破毒強人》
12《寵愛 Pet Pet》
13《你好，我的大夫》
14《香港人在北京》
15《羅密歐與祝英台》
16《叠影狙擊》
17《新聞女王》
「最佳男主角」最後10強名單：
01《愛‧回家之開心速遞》單立文
09《隱形戰隊》陳山聰
13《靈氣逼人》張振朗
15《破毒強人》陳豪
16《破毒強人》蕭正楠
17《寵愛Pet Pet》周嘉洛
18《你好，我的大夫》何廣沛
19《香港人在北京》陳展鵬
23《叠影狙擊》黃宗澤
25《新聞女王》馬國明
「最佳女主角」最後10強名單：
01《有種好男人》李佳芯
08《隱形戰隊》劉佩玥
14《靈戲逼人》龔嘉欣
15《破毒強人》胡定欣
17《寵愛 Pet Pet》林夏薇
18《你好，我的大夫》蔡思貝
19《香港人在北京》吳若希
21《羅密歐與祝英台》陳茵媺
24《新聞女王》佘詩曼
25《新聞女王》李施嬅
「最佳男配角」最後10強名單：
08《新四十二章》鄭子誠
12《隱形戰隊》林子善
13《法言人》張頴康
21《破毒強人》何廣沛
22《破毒強人》馬貫東
27《你好，我的大夫》吳偉豪
29《香港人在北京》吳業坤
36《新聞女王》譚俊彥
37《新聞女王》鄧智堅
39《新聞女王》陳山聰
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「最佳女配角」最後10強名單：
12《隱形戰隊》劉穎鏇
15《一舞傾城》陳星妤
18《隱門》劉佩玥
23《破毒強人》郭柏妍
28《香港人在北京》戴祖儀
29《香港人在北京》傅嘉莉
30《羅密歐與祝英台》蔣祖曼
35《新聞女王》高海寧
36《新聞女王》何依婷
37《新聞女王》王敏奕
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撰文 : TOPick柴犬出動