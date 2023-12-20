【海運發展】海運及港口發展策略行動綱領出爐　明年研加推稅務寬減

▲ 運輸及物流局今日（20日）公布《海運及港口發展策略行動綱領》。（左起）海事處處長袁小惠、運輸及物流局常任秘書長陳美寶、運輸及物流局局長林世雄、運輸及物流局副局長廖振新、海運及港口發展專員暨運輸及物流局副秘書長陳婉雯。（曾耀輝攝）

港府致力把香港打造成領先國際航運中心，運輸及物流局今日（20日）公布《海運及港口發展策略行動綱領》，提出循4大方向實踐10個策略共32項行動，以滿足海運和港口業短、中、長期發展發展需求，包括在明年起研究對重點海運領域增加稅務寛減，又會探討引入新稅務扣除安排，以吸引世界航運企業落戶香港。

香港曾為世界第一港口，惟近年排名節節下跌，現僅位列全球第9位，今年截至10月的碼頭貨櫃吞吐量亦較去年約1700萬TEUs，下跌13至14%。

為了增強港口競爭力，《綱領》建議投資推廣署明年起，加大現有稅務優惠推廣力度，吸引更多海外海運公司業務在港設立和擴展業務；探討為重點航運商業領域，包括大宗商品貿易，提供進一步稅務寬減措施；及檢視香港與航運活動相關的現行稅制，包括是否修訂《稅務條例》，引入新稅務扣除安排，以取代船舶租賃稅制下20%寬減稅基優惠等。

另提出從「船」、「貨」、「地」3方面入手，打造香港成為綠色智慧港口，包括探討為本地船舶和遠洋船提供綠色甲醇和其他潔淨能源加注可行性，並在明年內公布相關行動綱領；明年啓動和完成檢討遠洋船和內河船須向政府繳付的港口設施或許可證費用等。

當局亦會研究構建數字化「港口社區系統」，聯通機場、港口和其他相關物流信息平台，促進數據互聯互通和共享，提高營運效率，並於明年開展的相關顧問研究中，一併研究系統的營運安排；又將優化船舶註冊處、推廣海事仲裁服務等。

擴大海事人才庫方面，《綱領》提出5大措施，包括明年首季起在大灣區探索更多海運人才交流機會；明年上半年內全面評估「海運及空運人才培訓基金」效能，以擴大資助範圍、金額和受惠人數等。

運流局常任秘書長陳美寶指，基金2014年推出以來已有近1萬名學員受惠，9萬人次參與推廣和宣傳活動。

▲ （左）運輸及物流局常任秘書長陳美寶、（右）運輸及物流局局長林世雄。（曾耀輝攝）

運流局局長林世雄表示，港口活動受外圍環境和全球經濟狀況影響，有很多不可完全控制的因素，故不會估算落實多項措施後，港口吞吐量會提升多少。

他又形容，香港港口是中國唯一自由港和實施普通法的地方，清關快、效率高，有「保時港」、「追更港」美譽，且香港稅制簡單、地理位置優越，與其他地方及國家亦有緊密聯繫，優勢眾多。他亦稱推出《綱領》猶如做「體檢」，未來需在努力發展綠色智慧港口，以提升競爭力。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁薾心