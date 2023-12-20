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【聖誕2023】受訪港人旅遊比例創16年新高　預算消費4位數者微升

社會 17:32 2023/12/20

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

受訪港人旅遊比例創16年新高，預算消費4位數者微升。（資料圖片）

聖誕節是傳統的消費旺季，香港研究協會調查發現，有兩成一受訪者預料會「出外旅遊」， 比去年升17%，外遊比例創16年來新高；兩成六受訪者預算花費$1000-2999，按年增加6個百分點。

協會於12月4至14日展開全港隨機抽樣電話訪問，成功訪問了1060名18歲或以上市民，以了解及追蹤市民對聖誕消費的意見。調查結果顯示，今年聖誕，有兩成一受訪者預料會「出外旅遊」， 比去年升一成七，外遊比例創2008年調查以來新高；表示「留港度過」的佔五成六，而表示「未決定」及「無意見」的則分別佔一成半及百分之八。協會指，結果反映市民今年聖誕外遊意欲高漲，顯示因防疫限制被積壓的旅遊需求持續釋放， 預料本地消費外流現象今年尤其明顯。

至於市民的消費意欲則止跌回穩，36%受訪市民料消費與去年相若，有三成六受訪者表示今年消費與去年「差不多」，表示「減少」的佔三成一，表示「增加」的佔兩成一， 顯示市民聖誕消費意欲有止跌回穩的跡象。

聖誕節慶祝預算方面，合共有四成六受訪者預計不多於$1000，按年減8個百分點；花費$1000-2999的共佔兩成六，按年增加6個百分點，花$3000或以上的共佔一成一，按年減2個百分點；而表示「未決定」及「無意見」的合共佔一成八，按年增加6個百分點，數據顯示市民的聖誕消費預算有輕微上調。

面對環球經濟充滿不穩定性，香港研究協會負責人促請特區政府，密切留意環球經濟發展趨勢，積極推出有效政策以提升本港競爭力，充分發揮香港聯繫內地及世界的優勢，帶領香港經濟再添新動力，加強市民對經濟前景的信心。

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責任編輯：陳麗娜

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