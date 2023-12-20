【鷹君風波】羅旭瑞指獲母委任為受權人　入稟要求法庭聲明持久授權書有效

▲ 鷹君羅旭瑞入稟高院要求聲明母親簽立之持久授權書有效。資料圖片

鷹君集團（0041）已故創辦人羅鷹石次子羅旭瑞，日前以母親羅杜莉君於2020年9月4日簽立的持久授權書受權人身分入稟高等法院，要求法庭頒令持久授權書有效，以及對家族信託受託人滙豐國際信託及香港上海滙豐銀行有限公司具約束力，於法庭作出以上聲明前，羅旭瑞要求法庭頒令滙豐國際信託，須繼續每季維持羅老太的利益，並頒令羅旭瑞授權為羅老太帳戶的唯一簽署人。

申請人羅旭瑞，為母親羅杜莉君於2020年9月4日簽立的持久授權書及獲委任的受權人；答辯人為家族信託受託人滙豐國際信託及香港上海滙豐銀行有限公司。

入稟狀指，申請人根據《持久授權書條例》第11(1)(b)及11(2)作出申請。申請人指母親羅杜莉君於2020年9月4日簽立的持久授權書，申請獲委任為受權人，持久授權書已於2023年9月13日註冊。

申請人向法庭尋求指示，要求法庭聲明持久授權書有效，並對兩名答辯人具約束力，或若法庭認為持久授權書任何部份無效的話，要求法庭聲明其餘部份有效，以及頒令更改持久授權書，將無效部份剔除。

入稟狀續指，申請人要求法庭決定持久授權書之有效性或另行作命令前，法庭應頒令首答辯人作為羅氏家族信託受託人，須繼續每季維持羅老太的利益，向羅老太的滙豐銀行支付相同收益，並頒令申請人獲授權為羅老太銀行帳戶之唯一簽署人，並可操作帳戶以維護羅老太之利益。

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記者：林育慧