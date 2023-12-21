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高壓成長︱從小被壓迫達成父母要求　女兒大學畢業拋下一句話母面前撕毀證書

育兒資訊 10:08 2023/12/21

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國撰寫專欄分享個案。

最近因為學生自殺數字飆升，故經常被邀接受傳媒訪問及出席講座分享己見。坦白說，這些機會對一般人而言可能求之不得，但對我來說卻是因悲劇而起，心裏實在難過。

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學生自殺當然有很多原因，但對於年青人而言，若家庭能作為年青人的避風港，縱使遇到學業、交友、感情等都出現問題，他們仍然可以有一個安全的地方成為他們情緒的出口，自殺的風險自然減低。

香港現在有一個誇張的說法，就是「生仔要考牌」，這話道盡了家庭教育對兒童成長的重要性。可是，很多現代家長在教育程度比幾十年前高了的時候，教育子女的觀念卻沒有進步，甚至倒退了很多。最明顯不過的是，以前的父母著重幼兒的行為紀律及倫理觀念，但因為父母教育程度普遍較低，到子女讀書（尤其踏入中學後），礙於自己的能力，不太會管束子女的學業，很多時都只是說：讀得好就供，讀不好就學一門手藝，將來自食其力。這樣反而可以造就出子女獨立的性格。

每年新年，新聞報導都會訪問最早出生嬰兒的父母，問他們對嬰兒的期望是甚麼。大多數父母的回應都是子女健康快樂就可以。我相信，大部分父母本來都是如此想的，但為何子女成長過程中，父母的心態變了著重子女的學習成績，而且將這壓力加諸於子女的身上呢？

曾經有個案，女兒大學畢業，在母親面前把畢業證書撕掉，並告訴母親以往自己依從母親的吩咐，達成她的要求，「從現在開始，My life is my life!」這句話聽後真的心酸，但又確實反映了女兒的不忿。我們不難想像，母女的關係從此破裂，作為母親的，這真的值得嗎？

從今次開始，我會每次給家長一個貼士，讓家長們可以輕易實踐，改善父母與子女的相處及溝通，幫助你們有一個良好的親子關係，也讓你們的子女能健康快樂地成長。

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撰文 : 曾展國 香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事

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