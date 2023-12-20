【取消捐贈】涉誤用器官捐贈登記名冊電腦　19歲學生申更改保釋條件被拒

▲ 涉誤用器官捐贈登記名冊電腦，男生申更改保釋條件被拒。資料圖片

衞生署早前接獲取消器官捐贈的數字急升，警方事後拘捕4人。其中兩名學生及設計師涉誤用衞生署中央器官捐贈登記名冊系統的電腦，分兩案被控共3項刑事損壞罪。其中涉及19歲男生今（20日）於東區裁判法院再訊，辯方申請更改保釋條件，裁判官聽罷陳詞後拒絕申請，案件押後至2024年1月17日再訊。

被告王子誠（19歲），被控1項刑事損壞罪。控罪指，王於2023年5月23日損壞屬於衛生署的財產，即誤用一台中央器官捐贈登記名冊系統的電腦，意圖摧毁或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毁或損壞。同案被告霍英圻（47歲，報稱為設計師），則被控2項刑事損壞罪，其案件早前押後於2024年1月10日再訊。

被告王子誠今申請更改保釋條件，裁判官聽罷陳詞後拒絕申請，並將案件押後至2024年1月17日再訊。案件早前提堂時，被告獲准現金4,000元保釋，其間不得離港，須交出旅遊證件，並需居住於報稱地址，每星期到警署報到及不得接觸控方證人。

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記者：梁錦麟