可憐的東西丨愛瑪史東新片演女版科學怪人　突破從影以來尺度天花板

▲ 《可憐的東西》

獲威尼斯影展金獅獎、金球獎7項提名，成問鼎奧斯卡大熱之作《可憐的東西》（Poor Things），由《星聲夢裡人》（La La Land）金像影后愛瑪史東 (Emma Stone)監制及主演， 今次繼《爭寵》（The Favourite）後再度夥拍金像提名鬼才導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）的作品。

今次《可憐的東西》貫徹導演一向拿手好戲，故事天馬行空荒誕離奇，愛瑪史東飾演的「女版科學怪人」，成熟女性外表下，心智猶如小孩，天真好奇、隨心縱慾、不受規範地追尋終極自由，完全顛覆愛瑪史東以往的甜姐兒形象，堪稱從影以來最突破尺度的演出。

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▲ 《可憐的東西》

兩大好戲男星演出

同場鬥演技的還有「變形俠醫」金像提名男星麥克雷法路（Mark Ruffalo），今次一改戲路飾演縱情聲色的自戀狂律師，大展前所未見的喜劇感，目前已贏得多個由影評人組織頒發的「最佳男配角」獎項及提名。

另一位「最佳男配角」，戲路縱橫的金像提名老戲骨威廉迪福 (Willem Dafoe) 飾演瘋狂科學家，與由他一手復活改造的「女科學怪人」愛瑪史東發展出一段錯綜複雜的關係。

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