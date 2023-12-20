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【司法覆核】質疑紅綠燈設計不良致行人亂過馬路　青年入稟申司法覆核

社會 18:03 2023/12/20

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青年質疑交通燈設計不良致行人亂過馬路，入稟申請司法覆核。資料圖片

警方最近就亂過馬路加強執法，青年日前入稟高等法院申請司法覆核，指香港街道過於狹窄，紅綠燈設計不良，以致行人無所適從，又指執法部門往往在低收入地區執法，對低收入人士造成不應有的負擔，要求法庭裁定《道路交通條例》中，有關亂過馬路的部分違憲。

申請人曾浩明(譯音)；答辯人為香港特區政府、運輸署、發展局及立法會。

申請人於自行撰寫的入稟狀指，現行法例規定，除在設有交通燈或有警察指揮的道路，行人不得在行人通道或斑馬線以外橫過馬路。惟香港交通道路設計不當，部分街道過於狹窄或濕滑，對行人造成困擾，而且政府部門往往只在低收入地區執法，對低收入及退休人士造成不應有的負擔。

申請人續指，本港交通燈設於行人路上，當綠燈快將轉至紅燈前會不斷閃爍，以致行人認為閃爍時亦可以橫過馬路，反映交通燈的設計失敗，考慮到綠燈亮起時間太短，對於綠燈閃爍時橫過馬路的行人罰款實屬不必，而且在處理傳票上亦浪費法庭時間，市民亦成為政府機構無能的代罪羔羊。

入稟狀續指，政府部門往往只在低收入地區執法，實屬毫無意義。由於低收入地區更有可能存在設計更差的行人路，相關道路在設計時未有考慮行人的流動，居民不應因此受懲。

入稟狀指，基於以上情況，政府機構未能維持令人滿意的行人設施，不分青紅皂白地票控，申請人冀法庭聲明相關行為，以及《道路交通條例》中有關亂過馬路的部分屬違憲。

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記者：梁錦麟

交通事故 運輸署 司法覆核 發展局 運輸 立法會

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